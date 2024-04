Altro ponte segnato dal maltempo, primo maggio con forti piogge in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, con schiarite irregolari da metà giornata sul basso Piemonte.

Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi nella prima parte della giornata, moderati o localmente forti, molto forti sull'alto Piemonte; dal pomeriggio in generale attenuazione ed in esaurimento su zone di pianura e collina sudorientali. Quota neve in calo sui 1700-1800 metri.

Zero termico: in calo sui 2000-2100 metri.

Venti: moderati in montagna e fino a quote collinari, deboli o localmente moderati in pianura, da sud-sudest in montagna, in rotazione da nord a fine giornata, da est-sudest su zone di pianura e collina.