Alta Valle Po, lo strumento Artva salva uno scialpinista rimasto sotto una valanga

CUNEO CRONACA - Si sta concludendo un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Po (provincia di Cuneo) dove una valanga ha travolto uno scialpinista sul versante settentrionale della Testa di Garitta Nuova, a monte dei Laghi dei Luset, nel Comune di Paesana. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13 dai due compagni del travolto che contemporaneamente hanno iniziato la ricerca con Artva di cui erano muniti.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che aveva appena lasciato un paziente all'ospedale di Pinerolo e si è diretta sul luogo dell'incidente. Quando il tecnico dell'elisoccorso è stato sbarcato in loco, nonostante notevoli difficoltà provocate dal forte vento che sta interessando la zona, i compagni del travolto avevano individuato e iniziato a disseppellire il compagno.

L'équipe sanitaria ha poi proceduto con la stabilizzazione, l'imbarellamento e l'imbarco del paziente che è stato elitrasportato in ospedale e ricoverato in codice giallo. Nel frattempo, due tecnici di valle del Soccorso Alpino sono stati condotti sul luogo della valanga dove hanno preso in carico i compagni del travolto finché è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha riportato a valle l'intera comitiva.

Si è trattato - fa sapere il Soccorso alpino - di un distacco con un fronte ridotto, ma che è sceso a valle per una grande distanza. Il sepolto è stato trascinato per un centinaio di metri.