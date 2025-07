Alta Langa da scoprire: a Camerana il Grande Memory e tour guidati tra le opere di Olimpia

CUNEO CRONACA - Sabato 19 luglio a Camerana, nell’ambito della terza edizione della festa Sub Turrim organizzata dalla Pro Loco con il Comune, è in programma un’attività ludico-didattica gratuita rivolta a famiglie con bambini, insegnanti, educatori e appassionati del territorio dell’Alta Langa.

L’iniziativa, un memory gigante a tema territoriale, prenderà il via alle 18.00 con ritrovo alle 17.50 in piazza del Municipio (via Piave 4). La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione entro venerdì, tramite il modulo online disponibile sul sito dedicato.

L’evento si inserisce nel progetto “Nessuno resti indietro”, sostenuto dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del bando Comunità educanti, e coinvolge diverse realtà locali: gli Istituti comprensivi di Bossolasco-Murazzano e Cortemilia-Saliceto, l’Unione Montana Alta Langa, il Consorzio Socio-Assistenziale, l’ASL CN2 - SERD, l’associazione Don Verri APS, la Cooperativa COS e l’associazione culturale Sphaeristeryum.

L’obiettivo è creare una rete educativa che favorisca la crescita dei giovani attraverso esperienze culturali condivise e legate al territorio.

Inoltre, per tutto il mese di luglio, ogni sabato e domenica si svolgono tour sensoriali e tematici nell’ambito di Olimpia, la prima biennale d’arte contemporanea in Alta Langa, organizzati da LoveLanghe Tour. Un’occasione per esplorare il paesaggio, l’arte e le eccellenze locali da un punto di vista inedito.