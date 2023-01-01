Alpi Marittime: interventi a mano per ripristinare i sentieri, ma cresce l'allarme vandalismi

CUNEO CRONACA - Manutenzione straordinaria sui sentieri delle Marittime. Migliorato il sentiero per il rifugio Emilio Questa e il Lago delle Portette. Gravemente degradato, il personale dell’Ente ha ripulito parte dell’itinerario dalla vegetazione invasiva, ha ricostruito muri a secco, sezioni di sede calpestabile e realizzato canaline per le acque meteoriche. Un intervento eseguito interamente a mano dagli operai del Parco per l’impossibilità di raggiungere con i mezzi la zona. Il lavoro è stato molto apprezzato dal gestore del rifugio e dagli escursionisti che nei giorni scorsi lo hanno “collaudato”.

Sempre con picco e pala in questi giorni è stata fatta l’importante manutenzione al percorso della GTA che dalla pista per il rifugio Genova-Figari sale al Colle di Fenestrelle. Lungo il sentiero gli addetti hanno dovuto anche dedicare tempo ed energie per rimuovere scritte e disegni su massi a cura di teppisti. Purtroppo sono sempre più frequenti sul territorio le rilevazioni di atti di vandalismo, di scarsa cura dei bivacchi, di segnalazioni abusive di itinerari e di danneggiamento della segnaletica del Parco con l’applicazione di adesivi. I guardiaparco stanno conducendo indagini e servizi di vigilanza specifici per risalire agli autori dei danneggiamenti e per fare prevenzione anche con l'utilizzo di fototrappole.

Nel corso dell’estate nel Parco delle Marittime, tra i principali interventi a cura della squadra tecnica si segnalano manutenzioni, sfalcio e decespugliamento sui seguenti itinerari: rifugio Genova, Bivacco del Baus, Pagarì, lago Bianco del Gelàs, Monte Aiera, laghi di Esterate, Passo della Mena, Giro dei Laghi di Palanfrè, Via di Téit (Vernante-Palanfrè), Lo Viòl di Tàit (Sentiero dell’Ecomuseo).

Questa settimana sono stati avviati lavori sul sentiero parcheggio Vallone Argentera-laghi di Fremamorta.

Questi interventi si aggiungono a quelli più strutturali al Passo sottano del Muraion, lungo la salita al rifugio Pagarì e sulla strada per il rifugio Ellena-Soria di cui abbiamo dato notizia qui. A migliorare la rete escursionistica dell'area ci sono anche le squadre degli operai forestali dell'Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte di cui daremo conto sui prossimi numeri della Newsletter insieme alle attività eseguite negli altri territori delle Aree Protette Alpi Marittime.