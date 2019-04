Alpi del Mediterraneo, magico percorso tra monti e mare che ora attende il "sigillo" Unesco

Nell’attesa della decisione definitiva della commissione Unesco, prevista per il mese di luglio, il sostegno transfrontaliero dei rotariani di Italia e Francia è molto importante: ecco che anche la provincia di Cuneo è stata presente, in mattinata, a Sanremo, per il primo Forum rotariano transfrontaliero organizzato dal Distretto 2032 (Liguria e Province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo) insieme al Distretto 1730 (Provenza, Alpi, Costa Azzurra), dal titolo "Il Rotary per le Alpi del Mediterraneo".

Il convegno promuove il partenariato italo-francese per il sostegno della candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco delle "Alpi del Mediterraneo" per il criterio geologico, presentata dai partner Parco nazionale del Mercantour, Parco naturale Regionale delle Alpi Marittime, Parco naturale Regionale delle Alpi Liguri, Principato di Monaco, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes e Provincia di Imperia (siti Natura2000).

Presente al convegno il presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, che ha ribato l'importanza di un percorso, iniziato tempo fa, che ha permesso di dare un profilo europeo alla candidatura, consentendo così di coinvolgere tanti partner che considerassero l'ambiente tra montagna e mare una risorsa fondamentale per passare da interventi culturali ad interventi di sistema.



Sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Salsotto e Giuseppe Canavese, rispettivamente presidente e direttore Aree Protette Alpi Marittime, e ha moderato Giacomo Gaiotti, sindaco di Valdieri e vice presidente dell'Unione montana Alpi del mare. In occasione del Forum è stata inaugurata la mostra itinerante “Alpi del Mediterraneo: il valore eccezionale di un territorio unico”.