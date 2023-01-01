Allerta gialla per neve anche in pianura martedì: attivato il piano invernale della Provincia

CUNEO CRONACA - La Provincia di Cuneo informa che, a partire dalla serata di lunedì 15 dicembre, e fino alle ore centrali di martedì 16 dicembre, sono previste precipitazioni diffuse sul territorio provinciale, con possibili nevicate di moderata intensità.

In considerazione del quadro meteorologico, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve, segnalando la possibilità di temporanee e locali criticità, tra cui rallentamenti della circolazione e interruzioni di alcuni servizi.

La Provincia di Cuneo ha pertanto attivato il piano operativo invernale: le imprese incaricate dello sgombero neve e dello spargimento del sale sulle strade provinciali sono già state allertate e sono pronte a intervenire fin dalle ore notturne, qualora le condizioni del manto stradale lo rendessero necessario, per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete viaria.

Si invita l’utenza stradale alla massima prudenza e si ricorda che dal 15 novembre è in vigore sull’intera rete provinciale l’obbligo di circolare con dotazioni invernali, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni, oppure con catene da neve a bordo.

La Provincia continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica e aggiornerà i cittadini in caso di ulteriori sviluppi.

(Foto d'Archivio Cuneocronaca.it)