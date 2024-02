Torna la neve: allerta gialla nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida per possibili disagi alla viabilità

CUNEO CRONACA - Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla sul Piemonte settentrionale e meridionale per possibili disagi alla viabilità dovuti alle nevicate sui settori settentrionali del Piemonte (zone A, B e C) e sulle zone collinari e montane confinanti con la Liguria (zone F e G); sui settori sud orientali (zone F, G e H) non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.

La situazione meteorologica - fa sapere Arpa Piemonte - rimarrà pressoché stazionaria anche nella giornata di martedì, con piogge moderate diffuse sul territorio regionale e un lieve rialzo della quota neve, sui 600-700 metri sul basso Piemonte e oltre ai 1000 metri sugli altri settori.