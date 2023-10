Allerta gialla nelle valli Belbo e Bormida per temporali forti, possibili nevicate sulle Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - Una saccatura di matrice atlantica determina una intensificazione dei flussi e precipitazioni più diffuse sul territorio regionale. Già nelle ore prima dell’alba - fa sapere Arpa Piemonte - il rinforzo dei venti di scirocco sull’Alto Tirreno alimenterà condizioni spiccatamente instabili e precipitazioni persistenti sulla Liguria, che potranno sconfinare sul settore appenninico piemontese, determinando fenomeni anche localmente intensi.

Dal pomeriggio, inoltre, sono previste precipitazioni in intensificazione fino a valori localmente forti sul Verbano e la zona dei laghi, a carattere nevoso sopra i 2300-2400 metri, e sui rilievi alpini, in particolar modo sulle Alpi Marittime. Le condizioni di maltempo perdureranno fino a martedì mattina quando è atteso un esaurimento dei fenomeni e il ritorno a condizioni più soleggiate.

Visti i fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per le prime ore della giornata odierna (lunedì 30 ottobre) un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria (valli Belbo, Bormida e Scrivia), per temporali e per rischio idrogeologico. Saranno possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.