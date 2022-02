AlLBA/ Burattinarte d'inverno porta a teatro una "Piccola narrazione per attrici e pupazzi"

CUNEO CRONACA - Domenica 20 febbraio va in scena nella sala storica del Teatro "G. Busca" di Alba, alle 16.30, lo spettacolo "Valentina vuole. Piccola narrazione per attrici e pupazzi" del Centro di produzione teatrale Accademia Perduta Romagna Teatri. Lo spettacolo, nel calendario della rassegna Famiglie a teatro, è frutto di una collaborazione con il festival Burattinarte d’inverno.

L’idea nasce da una serie di laboratori teatrali condotti dalla compagnia sul tema delle regole e della libertà che hanno coinvolto bambini, dai 3 agli 8 anni, e genitori. I materiali raccolti hanno dato vita alla storia di Valentina e alla sua favola fatta di desideri e sogni, ma anche di vizi, capricci e regole, e del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

Valentina è una bambina che ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Valentina vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare e per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

La rassegna "Famiglie a teatro" prosegue domenica 3 aprile con Il gruffalò della Fondazione Aida di Verona e si conclude domenica 15 maggio con Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei dell’associazione culturale Magog.

I biglietti della stagione 2021/2022 sono in vendita:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173 33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it. Nei punti vendita viene applicato il diritto di prevendita e la commissione.

On line sul sito www.ticket.it.

I biglietti possono anche essere prenotati mandando una mail a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it e ritirati al botteghino il giorno dello spettacolo.

I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: bancomat o sistema di pagamento online della Pubblica Amministrazione-PagoPa (non saranno accettati contanti).