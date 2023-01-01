Alta Valle Maira premiata dal Cai con il marchio "Villaggi Montani 2025" per il turismo sostenibile

CUNEO CRONACA - L'Alta Valle Maira ottiene il marchio Villaggi Montani 2025 del Cai. Un marchio che riconosce le specificità culturali e di competenza alpinistica ed escursionistica, le caratteristiche paesaggistiche e culturali, il modello di ospitalità e di interazione con gli ospiti. Questo è Villaggi Montani Certificati CAI, marchio depositato a livello europeo.

Nella splendida cornice di Amandola nelle Marche nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in occasione del primo raduno nazionale dei Villaggi VIMONT, il territorio dell’Alta Valle Maira, in particolare l’aggregazione dei comuni di Acceglio, Canosio e Marmora, è stato insignito della prestigiosa certificazione VIMONT – Villaggio Montano del CAI Nazionale. Un risultato rende l’Alta Valle Maira la settima area in Italia a ottenere questa certificazione e il terzo in Piemonte dopo Balme (Valli Di Lanzo) e Crissolo (Valle Po).

Le località ammesse nella rete dei Villaggi Montani soddisfano specifici criteri di adesione, suddivisi in quattro macroaree: territorio e paesaggio, aspetti culturali e qualità della collaborazione, amministrazione e politica locali, turismo e ricettività. Il Club Alpino Italiano è garante della qualità del marchio e del rispetto dei criteri delle località certificate. L’Alta Valle Maira ha superato tutti i requisiti del disciplinare nazionale, entrando così nel percorso strategico del CAI che punta alla valorizzazione nazionale e internazionale dei territori montani e del turismo sostenibile.

Mentre il marchio VIMONT costituisce per molti territori un importante punto di partenza per un percorso di promozione turistica, dal comitato nazionale Vimont è stato sottolineato come la scelta della Valle Maira sia di particolare importanza proprio perché parte da una realtà che ha già ben consolidato un percorso turistico sostenibile. La certificazione è quindi uno stimolo ulteriore per implementare nella direzione della sostenibilità economica, sociale e ambientale scelte pubbliche e private, valorizzando anche al meglio la strategia della Green Community per la quale la Valle Maira è destinataria di risorse importanti.



La delegazione cuneese costituita dal sindaco di Marmora Roberto Colombero, dal Presidente della sezione Cai di Cuneo Paolo Salsotto e dal collega Paolo Rosso, e da Renato Botte in rappresentanza delle strutture ricettive aderenti al progetto e del Consorzio Turistico Valle Maira, è stata premiata insieme al Comune di Opi, località montana abruzzese nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e insieme al comune toscano di Bagnone, nella Lunigiana, all’interno del Parco Nazionale Tosco Emiliano portando così a 9 le località italiane nel circuito dei Villaggi Montani.

Si tratta di un altro tassello importante nel percorso decennale della Valle Maira per un turismo sostenibile, un traguardo che riconosce la visione con cui si sta lavorando e uno slancio al futuro affinché questi territori, grazie a percorsi di sostenibilità, siano sempre più villaggi abitati e non solo destinazione turistica.





