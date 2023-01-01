Alla Soms di Racconigi la danza contemporanea tra sogno, fragilità e trasformazione

CUNEO CRONACA - Appuntamento con la danza contemporanea a Racconigi. Venerdì 27 marzo, alla Soms di Racconigi, torna la rassegna “Raccordi” di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo, nell’ambito del progetto Corto Circuito e We Speak Dance. La serata si aprirà alle 18 con un talk dedicato alla danza contemporanea: che cosa significa oggi, come si può osservare e in che modo rilegge gli archetipi del passato e le grandi questioni della società attuale. Ne parleranno Matteo Tamborrino, Federica Tardito, Giuliano Scarpinato e Cristian Cucco.

Alle 19.30 andrà in scena “Swan”, spettacolo che racconta la solitudine di un uomo che, chiuso nella sua stanza, lascia affiorare il bisogno di sogno e meraviglia. Liberamente ispirato a “Il lago dei cigni”, lo spettacolo si trasforma in un viaggio di ascolto e trasformazione, in cui ogni gesto nasce senza forzature. Tra gioco, immaginazione e desiderio di libertà emerge la parte più autentica e fanciullesca dell’uomo, capace di attraversare se stesso fino all’atto estremo: uccidere il cigno per rinascere, fedele soltanto alla propria verità. Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Tardito Rendina.

Alle 21 sarà la volta di “All About Adam”, in anteprima regionale. In scena un uomo vestito di nero danza tra le macerie, circondato da voci che si accavallano come frammenti di un pensiero in crisi. Da questa immagine prende forma una riflessione fisica e poetica sulla mascolinità contemporanea, sulle sue fragilità, le sue ombre e i suoi mutamenti. Con una partitura di gesti e suoni originali, Giuliano Scarpinato costruisce un racconto che interroga il presente e cerca, tra le rovine del maschile, i segni di un linguaggio nuovo, capace di nominare ciò che ancora tace. Ideazione e regia sono dello stesso Giuliano Scarpinato, con Cristian Cucco in scena.

I biglietti costano 18 euro, ridotti 15 euro per under 25 e over 65, mentre l’ingresso è gratuito per gli under 16. È disponibile anche un carnet da 3 eventi a 40 euro e un abbonamento da 7 eventi a 70 euro.

Per informazioni e prenotazioni: info@progettocantoregi.it oppure 3492459042.