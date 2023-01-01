Alla Soms di Racconigi la giocoleria diventa teatro: arriva "Monographie" della compagnia Defracto

CUNEO CRONACA - Prosegue alla SOMS di Racconigi Raccordi, la rassegna di Progetto Cantoregi realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che domenica 1 febbraio alle ore 17 propone un nuovo appuntamento pensato per le famiglie. In scena “Monographie”, spettacolo di giocoleria firmato dalla compagnia francese C.ie Defracto, un lavoro capace di parlare a grandi e piccoli attraverso il linguaggio universale del gioco, dell’immaginazione e dello stupore.

“Monographie” è un assolo di giocoleria esplosivo, che si sviluppa come un cartone animato vivente, gioiosamente assurdo e senza parole. La drammaturgia si articola in sette episodi, dove il burlesco si intreccia al segno grafico in un teatro fisico che sfida le convenzioni. Il protagonista, ossessivo e iperbolico, mette in scena la propria morte più e più volte, come se la ripetizione fosse l’unico modo per non mancarla, trasformando l’errore e l’imprevisto in motore creativo.

In scena, Guillaume Martinet piega i confini della realtà fino a lasciare spazio all’assurdo, trascinando il pubblico in un universo in cui tutto è possibile. È uno spazio che si autodetermina, libero e rigoroso al tempo stesso, dove la coerenza nasce proprio dal fatto che tutto è immaginato. Regole e vincoli vengono continuamente messi in discussione e ogni gesto diventa sorprendente, aprendo a una dimensione poetica fatta di invenzione e meraviglia.

La scenografia è parte essenziale dello spettacolo: palcoscenico e retroscena sono trasformati da disegni originali realizzati a mano, un’unica immagine ripetuta migliaia di volte su pareti e pavimento. Lo spettatore è così invitato a osservare, avvicinarsi e immergersi in un mondo sospeso tra gioco, poesia e stupore, dove anche lo spazio diventa racconto.

Fondata nel 2009, la compagnia Defracto ha portato i propri spettacoli in oltre 40 Paesi, con più di 700 repliche nei cinque continenti. “Monographie” rappresenta una sintesi matura di oltre dieci anni di ricerca sulla giocoleria espressiva e sull’umorismo fisico, restituendo una forma scenica essenziale e profondamente contemporanea.

Come sottolinea Marco Pautasso, «in questa quarta edizione di Raccordi, teatro, danza e performance diventano fili di luce che attraversano il tempo, ricordandoci che vivere è partecipare, immaginare e stupirsi insieme». Nata nel 2022 grazie al bando Corto Circuito di Piemonte dal Vivo, la rassegna Raccordi continua così a esplorare il teatro di innovazione e la danza contemporanea, intrecciando ricerca artistica e impegno civile.

Il biglietto unico ha un costo di 7 euro. Informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando il numero 349 2459042, scrivendo a info@progettocantoregi.it o consultando il sito www.progettocantoregi.it