Alla Libreria Messaggi di Savigliano l'esordio poetico di Riccardo Mey

CUNEO CRONACA - Venerdì 27 marzo, alle 18, alla Libreria Messaggi di via Torino 70 a Savigliano, Riccardo Mey presenterà il suo libro d’esordio, “Letteralmente” (Interno Libri, 2026), una raccolta di poesie che ride del serio e prende sul serio il leggero. Un viaggio tra aforismi in versi, micro-narrazioni e scarti di pensiero, in cui il quotidiano diventa materia poetica senza mai cadere nella retorica.

L’incontro, ospitato dalla libreria Messaggi, vedrà l’autore dialogare con l’amico e giornalista Doriano Mandrile, in un confronto tra voci, parole e silenzi. Un’occasione per scoprire come la poesia possa essere ironica, disincantata e profondamente umana, capace di parlare sia a chi non legge quasi mai versi, sia a chi, invece, ci vive dentro.

Riccardo Mey, giornalista, copywriter e organizzatore del festival Poeticôni, esplora con “Letteralmente” la fragilità dell’esistere, tra sarcasmo e tenerezza, dubbio e stupore. Una voce nuova che si fa spazio nella poesia contemporanea.

L’ingresso è libero.