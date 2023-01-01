Alla Castiglia di Saluzzo "L'invisibile necessario": 9 artisti esplorano mistero, memoria e fragilità

CUNEO CRONACA - Sabato 29 agosto, alle 18, presso la Castiglia di Saluzzo, inaugura “L’invisibile necessario”, mostra collettiva a cura di Alessia Clema con testo critico di Alessandro Botta, che riunisce le opere e le sensibilità artistiche di Stefano Alisiardi, Serena Gamba, Oscar Giachino, Alessandro Gioiello, Bruno Giuliano, Daniele Guolo, Maurizio Ovidi, Emma Siciliano e Paolo Turco.

L’esposizione si presenta al pubblico come il trentesimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro”. Il percorso espositivo nasce dalla volontà di indagare quella dimensione dell’esperienza umana che sfugge alla visibilità immediata, proponendo il visibile come tramite per avvicinarsi a una dimensione più profonda dove il sacro diventa esperienza di una soglia in cui l'uomo incontra il mistero, la memoria e la propria fragilità.

La mostra sarà visitabile dal 29 agosto al 20 settembre, dal giovedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre la domenica e i giorni festivi sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L'evento, a ingresso libero, è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, con il supporto della Città di Saluzzo, dell'Assessorato alla Cultura e di tutto il personale de La Castiglia.