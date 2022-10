All'ospedale di Cuneo c'è la nuova terapia semintensiva grazie ai fondi Arcuri

CUNEO CRONACA - Dopo circa 13 mesi dall’inizio dei lavori entra in funzione, presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, la nuova Terapia Semintensiva dotata di 18 posti letto e realizzata grazie al finanziamento del Piano Arcuri. Le opere sono state inaugurate alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell’assessore regionale alla Sanità e Welfare, Luigi Genesio Icardi. Erano presenti, per il comune di Cuneo, l’assessore Alessandro Spedale, per la Provincia il consigliere Vincenzo Pellegrino. Inoltre, tra gli altri, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il senatore Giorgio Bergesio, l’onorevole Monica Ciaburro, oltre al presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola e la presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo Silvia Merlo.

A novembre 2020 sono stati assegnati all’Azienda Ospedaliera i finanziamenti per la realizzazione complessiva di 15 posti letto di Terapia Intensiva, 18 di Terapia Semintensiva e per l’adeguamento del Pronto Soccorso per un totale di 5.255.000 euro, lavori e attrezzature comprese. La nuova Terapia Semintensiva rientra tra gli interventi del piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera previsti dal Decreto Legge n°34 del 19 maggio 2020 che, nello specifico, ha stabilito la necessità di incrementare il numero dei posti letto di Terapia intensiva a livello nazionale di circa 3.500 unità per raggiungere una dotazione complessiva pari a 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti richiedendo alle Regioni di elaborare il piano di realizzazione.

I lavori presso il Presidio Ospedaliero “S. Croce” sono iniziati nel mese di giugno 2021 e si sono conclusi a fine luglio 2022 per una durata complessiva di 13 mesi; lo scorso mese di settembre sono state completate le attività di prova e verifica da parte della Direzione Lavori. Considerando la superficie totale di 985 mq della nuova struttura ed il costo complessivo sostenuto - come da preventivo di progetto - pari a 1.470.000 euro (Iva esclusa), il costo unitario risulta essere di 1490 euro per mq. Le attrezzature sono state acquisite con i medesimi finanziamenti per un importo di circa 490 mila euro (Iva esclusa).