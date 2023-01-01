Alice Basso porta "Le ottanta domande di Atena Ferraris" a Santo Stefano Belbo

CUNEO CRONACA - Gli incontri letterari della Biblioteca Civica “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo proseguono con Alice Basso che venerdì 15 maggio, alle 18, alla Fondazione Cesare Pavese, presenterà il romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti), in dialogo con Lorenzo Germano.

Dopo Le ventisette sveglie di Atena Ferraris (2025), arriva un nuovo capitolo della serie che ha come protagonista un’enigmista che insegna ad avere pazienza, perché una soluzione si trova sempre, anche quando si è pieni di interrogativi: «Avere tante domande senza risposta non è mica semplice. A essere sincera, cercare soluzioni logiche a tutto per me è istintivo».

Questa volta il mistero che Atena è chiamata a risolvere è quello di una lettera minatoria rivolta all’amica Elisa, impiegata in un’azienda dove si danno arie di grande modernità e fanno corsi di team building, salvo poi farle mobbing. La nuova Atena però ora si trova in difficoltà: «Tutti hanno fiducia nelle mie capacità, perché sono molto brava a risolvere i problemi altrui. Da quando esco di casa più spesso, però, non sono affatto sicura che sia vero, perché mi faccio un sacco di domande su me stessa. E non mi piace per nulla. Non so se voglio davvero capire chi sono, perché ogni risposta potrebbe appiccicarmi addosso un’etichetta, e le etichette ti chiudono in una scatola. Forse, aiutare i miei amici è l’unico modo per accettare il giudizio altrui. In più, qualche volta servono delle istruzioni d’uso precise per affrontare il mondo. Soprattutto per chi, come me, si sente perso».

Alice Basso è nata nel 1979 a Milano e ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni, canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghostwriter Vani Sarca: L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome (2015), Scrivere è un mestiere pericoloso (2016), Non ditelo allo scrittore (2017), La scrittrice del mistero(2018) e Un caso speciale per la ghostwriter (2019), più i racconti La ghostwriter di Babbo Natale (2017) e Nascita di una ghostwriter (2018). Con Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021) e Una stella senza luce (2022) ha inaugurato una nuova serie ambientata nell’Italia degli anni Trenta.

L’incontro è organizzato in collaborazione la libreria Alberi d’Acqua di Asti. Ingresso gratuito su prenotazione.