Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, in visita alle scuole di Ormea e Ceva

SERGIO RIZZO - Mercoledì 19 maggio, dopo aver visitato la scuola forestale di Ormea, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, è stato ospite a Ceva presso l’Istituto “Baruffi” dove è stato avvolto molto calorosamente dalle numerose autorità intervenute.

Alcuni studenti delle classi quinte hanno dato il saluto di benvenuto all’illustre ospite, saluti effettuati anche dalla Dirigente scolastica Mara Ferrero. Presenti inoltre in rappresentanza del Comune di Ceva il sindaco Vincenzo Bezzone, il vicesindaco Lorenzo Alliani e l’assessore alla Cultura Renato Casti, con una rappresentanza dei Carabinieri Forestali, la rappresentanza di Davide Merlino della Crc, il presidente di Confcommercio di Cuneo Luca Chiappella, mentre collegati per via telematica erano presenti Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico e Aldo Viora membro del direttivo.

Non potendo essere presente a Ceva, si è collegato telefonicamente il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso che portando i propri saluti e quelli del Consiglio del Piemonte. “Ringrazio il Presidente della Regione Liguria,– è intervenuta a dire la Dirigente scolastica Mara Ferrero, – per la gradita visita e l’attenzione che ci ha dedicato insieme a tutti gli intervenuti”.

“La Liguria, è sempre stata la seconda casa per i piemontesi così come il Piemonte è sempre stato una seconda casa per i Liguri,– ha spiegato il vicepresidente Alessandro Piana,– la fitta rete degli scambi commerciali di prodotti prima legati all’ enogastronomia e oggi legati all’ artigianato e al commercio in generale. Per favorire e per permettere di favorire tutto questo, occorre pensare a una rete infrastrutturale degna di questo nome. Oggi abbiamo in itinere, e è stato finanziato dal Ministero l’ Armo - Cantarana, che potrebbe diventare un opera strategica mente importante che magari risolverebbe il 50% dei problemi viari che collegano il basso Piemonte della provincia di Cuneo con la Liguria e il ponente ligure.

Altra opera importante e fondamentale che andrebbe sicuramente programmata e considerata è l’Albenga– Carcare – Predosa, anche in questo caso è un opera viaria che andrebbe a risolvere i problemi reali che oggi si vedono tutti i giorni legati alle code autostradali. Sostanzialmente questo per quanto riguarda le opere infrastrutturali, per quanto riguarda poi quelli che sono gli scambi culturali e commerciali anche tra gli istituti importanti e strategici della forestale e dell’Agro – alimentare, credo che questo sia uno degli altri obiettivi dei grandi assi su cui puntare sempre maggiormente. Prendere in considerazione quelle che sono le nostre caratteristiche storiche che ci hanno sempre dato forza e permesso di essere conosciuti in tutto il mondo”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: i presenti alla manifestazione cebana)