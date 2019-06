Alcotra: si pensa già al futuro dello sviluppo sostenibile nei territori tra Italia e Francia

Il vicepresidente e assessore alla Programmazione territoriale e sviluppo della montagna, Fabio Carosso, ha partecipato in mattinata, a Cogne, alla riunione del Comitato di sorveglianza del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020.

Erano presenti, in qualità di membri del Comitato e in aggiunta ai rappresentanti delle 5 Regioni del programma (Auvergne-Rhône-Alpes, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria), i rappresentanti delle province di Imperia e Cuneo, della Città metropolitana di Torino e quelli dei Dipartimenti francesi dell'Alta Savoia, Savoia, delle Alte Alpi, Alpi dell'Alta Provenza e Alpi Marittime, dello Stato italiano e francese e della Commissione europea.

Tra i punti all'ordine i progetti che compongono i piani integrati tematici e territoriali della programmazione 2014-2020, la convalida del Rapporto annuale di esecuzione del programma per il 2018, l’inizio della discussione per predisporre i preparativi per il futuro programma 2021-2027. A questo proposito il vicepresidente Carosso ha annunciato che "il Piemonte e le altre Regioni italiane intendono incontrarsi a breve per ragionare su come impostare gli obiettivi del prossimo settennato".

Il programma Interreg Alcotra si propone di migliorare la qualità di vita delle popolazioni e rafforzare lo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri.