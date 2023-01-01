Alberto di Monaco in visita a Ceva: "Celebriamo i legami storici che ci uniscono"

SERGIO RIZZO - Accolto dalle scolaresche, sua altezza serenissima il principe Alberto di Monaco, è giunto a Ceva per una visita con lo storico legame con il centro della valle Tanaro e la famiglia Grimaldi.

Ceva è parte della prestigiosa associazione che riunisce i Comuni caratterizzati da un legame storico e culturale con la famiglia reggente monegasca. Ceva mantiene questo legame perché, nel 1390, Gherardo, secondogenito del marchese Oddo di Ceva, fu aggregato alla consorteria di famiglie nobili Grimaldi. Con Cristoforo Ceva Grimaldi, la famiglia si radicò al sud Italia. Della nobiltà napoletana venne a far parte Giovan Francesco Ceva Grimaldi, nominato primo marchese di Pietracatella da Filippo III nel 1606.

"Siamo grati di questo evento e siamo legati alla famiglia reale monegasca – ha spiegato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo – Due popolazioni e due territori vicini, che hanno sempre lavorato insieme, così come per il tunnel di Tenda, che è per noi un’opera strategica. Apprezziamo inoltre il suo grande impegno non solo come amministratore, ma anche a sostegno dell’ambiente e dell’ecologia”. Per la Regione Piemonte è intervento l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo: “Una giornata per rinsaldare un legame storico e celebrare un patto nato oltre sei secoli fa, guardando al futuro. Un legame tra montagne e mediterraneo, un’occasione per fare rete e promuovere storia e siti turistici”.

Legami storici, ma soprattutto umani hanno fatto sì che il sodalizio tra Monaco e il Cebano duri nel tempo il nostro compito è quello di rinsaldare questi rapporti e valorizzare i due territori in sinergia. "La visita a Ceva di un principe regnante – spiega inoltre il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli – è motivo di grande onore per la città. La presenza di Alberto di Monaco rappresenta un momento di profondo valore istituzionale che rafforza i legami storici e culturali che legano il nostro territorio al principato. Ritengo inoltre, che per il nostro territorio sia un momento di confronto importante, in una fase storica in cui si discute di sinergie internazionali tra gli attori di un’area geografica che dal sud del Piemonte si espande verso il Ponente Ligure, la Costa Azzurra e il Principato, area in cui Ceva assume una posizione strategica. A nome dell’amministrazione Comunale e dei cittadini, ringraziando l’associazione Siti Storici Grimaldi che ha favorito questo incontro, esprimo gratitudine per questa attenzione verso la nostra città, che vivrà una giornata di grande prestigio”.

“Oggi celebriamo i legami storici che ci uniscono, non serve ricordare l’origine dei Grimaldi – ha detto il principe, ripercorrendo la storia della famiglia –. Da anni mi occupo dei rapporti con i paesi che fanno parte dei siti storici Grimaldi. Vi invito fin da ora a Monaco per un evento di cultura, gastronomia e amicizia. Serberò un vivido ricordo di questa mia visita”.

