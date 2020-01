Alba nel weekend va alla scoperta della città sepolta e poi alla mostra dei presepi

In occasione degli ultimi giorni di festa sono state previste due date straordinarie di visita alla città sepolta in compagnia di una archeologo professionista: sabato 4 e domenica 5 gennaio!

Turni di visita alle 11, alle 15 e alle 16!

In ciascun turno di visita si visiteranno tre siti sotterranei diversi, gli itinerari cambiano di data in data: sarà possibile ammirare i resti, tra gli altri, del teatro, della cloaca massima e dei magazzini caserma delle mura di Alba Pompeia, la città romana, e i resti delle torri, delle caseforti e del primo fonte battesimale della città medievale.

Per l'occasione i tour si concludono presso la splendida mostra dei presepi presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba, dove sarà possibile ammirare anche il monumentale plastico di Angelo Proglio che celebra i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nel 5^anniversario del riconoscimento UNESCO in quanto Patrimonio dell'Umanità.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente (numero minimo/massimo per turno)

Per il dettaglio delle info, costi, omaggi e lper e prenotazioni: www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA o via messaggio (sms o what's up) al 339 7349949 - 342 6433395

Incluso nel biglietto il biglietto di ingresso la museo civico Federico Eusebio, l'archeomappa in omaggio e lo sconto per salire sul campanile della chiesa di San Giuseppe, punto panoramico della città.

Inoltre sabato 4 gennaio, alle ore 18.00 le suggestive sale degli Ipogei della Compagnia dei Pellegrini (al di sotto della chiesa di San Giuseppe) si animeranno con la presentazione e la degustazione di Aureum e Purpureum, i vini degli imperatori romani, ad opetra di Simone Tabusso, giovane archeologo sommelier che si è cimentato nell'impresa di riprodurre i vini secondo le indicazioni dei trattatati agronomici e enologici dei latini.

Info e prenotazioni a questo link: http://ambientecultura.it/events/aureum-e-purpureum-il-vino-degli-imperatori-romani-2/