ALBA/ Venerdì e sabato la Festa Democratica: ospiti Marello e Chiamparino

CUNEO CRONACA - Venerdì 25 e sabato 26 settembre si terrà ad Alba, presso la Sala Congressi in Piazza Medford 3, la Festa Democratica.

Il primo appuntamento sarà venerdì 25 settembre alle 20 e 30 con la discussione tenuta dai Consiglieri regionali Maurizio Marello e Sergio Chiamparino sul tema “Il futuro del Piemonte: ripresa e impiego dei fondi”.

Il contesto dell’economia mondiale e della società è segnato oggi, ad ogni livello, dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Nel breve periodo, le stime più accreditate assumono come probabile una decrescita del Pil globale del 6,4% nel 2020, mentre a livello nazionale si attende un decremento di almeno 5 punti percentuali.

In Piemonte la dinamica dell'economia subirebbe un andamento ancor più negativo rispetto alla media nazionale, in conseguenza della crisi sanitaria: si stima che il Pil possa subire una caduta nel 2020 di oltre il 7%. Le previsioni indicano non meno di un triennio per poter recuperare il terreno perduto.

I Consiglieri Pd Maurizio Marello e Sergio Chiamparino tratteranno approfonditamente il tema della ripresa e dell’impiego dei fondi europei e regionali al fine di agevolare la crescita produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l’emergenza sanitaria COVID-19, senza tralasciare gli aspetti sanitari di una eventuale recrudescenza del virus.