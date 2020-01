ALBA/ Venerdì 24 una divertente serata a teatro con "Coppia aperta quasi spalancata"

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 21 al Teatro Sociale "G. Busca" di Alba va in scena "Coppia aperta quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico, regia Alessandro Tedeschi, scenografia Katia Titolo, costumi Francesca Di Giuliano, luci Alessandro Barbieri, musiche Setti-Pasino e produzione Infinito Teatro.

Antonia è sposata da tempo con un marito che non l’ama più. È costretta ad accettare una relazione dietro l’altra da parte dell’uomo, che definisce la loro una “coppia aperta”.

Inizialmente la donna, contrariata, prova tristezza, che sfocia più volte in vari tentativi di suicidio. Poi, si rende conto di essere ancora giovane e di poter iniziare una nuova vita. Proprio quando ha la strada libera, il marito comincia ad essere geloso....

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta: in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Poltronissima intero € 26.00 ridotto € 25.00

Primo posto intero € 22.00 ridotto € 20.00

Secondo posto intero € 20.00 ridotto € 18.00

Ridotto Giovani € 15.00 (fino a 26 anni non compiuti - posto unico)

Ridotto bimbo € 10.00 (meno di 10 anni - posto unico)

I biglietti di tutti gli spettacoli programmati al Teatro Sociale "G. Busca" sono acquistabili:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 - Alba) tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e, in caso di programmazione di spettacolo, a partire da due ore prima dell'inizio dell'evento nei punti vendita Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre - via Vittorio Emanuele 19/g - tel. 0173/33658). On line sul sito www.ticket.it

