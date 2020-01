ALBA/ Venerdì 17 al pomeriggio in biblioteca la lettura per bambini "I capricci di Carlotta"

La Biblioteca civica di Alba vi invita a partecipare alla prossima attività per bambini.

Venerdì 17 gennaio, ore 17

I CAPRICCI DI CARLOTTA

Lettura a cura di Giovanna Stella

Chi non vuole essere principessa? Ecco a voi la storia dei capricci del mattino! Tutti li conosciamo, tutti li abbiamo fatti, qualcuno, come Carlotta, ancora li fa! Ideale per bambini pigri, ma divertente per tutti!

Età consigliata: 3-6 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

Il ciclo “Una storia tira l’altra…” fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca civica Giovanni Ferrero

Via Vittorio Emanuele II, 19 12051 ALBA CN

Tel. 0173 292468

prestito@comune.alba.cn.it

www.comune.alba.cn.it

www.natiperleggere.it