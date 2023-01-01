Alba: un ponte tra il 25 novembre e il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità

CUNEO CRONACA - L’incontro dal titolo “Un ponte tra il 25 novembre e il 3 dicembre” intende riflettere sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Venerdì 28 novembre, dalle ore 20:30, l’appuntamento è ad Alba nella sala Riolfo nel Cortile della Maddalena.

Dopo i saluti dell’Assessora ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Alba Donatella Croce e di Orsola Bonino, Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità della Città di Alba e promotrice del convegno, interverranno: Silvia Calzolaro, avvocato, che tratterà argomenti riguardanti la violenza sulle donne; Marco Calosso, avvocato, parlerà di disabilità, diritti e prevenzione della violenza; Margherita Verney, Medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero porterà la sua testimonianza essendo in prima linea nel soccorso di vittime di violenza. Modera Daniela Scavino, giornalista.

Con il patrocinio della Regione Piemonte e in collaborazione con l’Asl CN2 e la Fondazione FIDAPA.