Alba: si conclude Musica&Storie, poi i concerti della domenica anche a Bra

CUNEO CRONACA - L’ultimo appuntamento con Musica&Storie, domenica 22 marzo alle ore 11, si terrà nella Sala Riolfo ad Alba (a pochi passi dalla Sala Beppe Fenoglio): un viaggio musicale e letterario attraverso le multiformi suggestioni che si ritrovano nell'America Latina del Novecento. Brasile, Argentina, Venezuela e Paraguay hanno dato natali e ispirazione ad alcuni importanti compositori che con i loro capolavori hanno arricchito la letteratura chitarristica e non solo. Prospettive chitarristiche nel Novecento in America del Sud, con i chitarristi Marlon Adriano, Emilia Aimasso e Margherita Moscone.

In collaborazione con la classe del prof. Ignazio Viola del Civico Istituto Musicale "L. Rocca" di Alba.

Inoltre dalla domenica successiva, 29 marzo, inizierà la ventunesima edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra, la suggestiva rassegna con la direzione di Giuseppe Nova, realizzata da Alba Music Festival che celebra l’incontro tra il dio della musica e quello del vino. Un’idea nata per festeggiare la primavera con la socialità e la convivialità che la musica ispira ed accompagna. Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse. Un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte.

I dodici concerti si svolgeranno, come tradizione, per sei domeniche consecutive dal 29 marzo al 3 maggio: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e saranno seguiti da un calice di vino con le Cantine selezionate dall’enologo Fabrizio Stecca, e a Bra in collaborazione con il Caffè storico Converso.