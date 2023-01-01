“Tracce d'autore": Romano Reviglio raccontato attraverso emozioni, memoria e linguaggi dell'arte

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La prima edizione della mostra: “Tracce d'autore. Pittori piemontesi del Novecento”- dedicata a Romano Reviglio, si è svolta sabato, a Santa Vittoria d'Alba nella suggestiva Cappella di San Rocco del Cinquecento. Non poteva che nascere qui, dove il silenzio ascolta le colline, la gente, le opere, e custodisce memoria, comunità e bellezza. Piccola, sì, ma senza bisogno di ostentare per la sorprendente bellezza di quel suo balcone naturale che si affaccia sulle colline.

I pittori Piemontesi del Novecento sono una geografia emotiva, un territorio di linguaggi che si intrecciano. Attraverso l'arte hanno costruito un'identità visiva che, proprio nella Cappella di San Rocco, torna a parlare della comunità. A presentare la prima edizione della mostra “Tracce d'autore” dedicata a Romano Reviglio è stata l'associazione Anforianus Odv di Santa Vittoria, ideata dal consigliere comunale Agostino Angeli, presieduta da Maurizio Sartore e seguita dalla solerte segretaria Marilena Costantino.

All'associazione Anforianus, nata per promuovere l'arte e valorizzare il patrimonio artistico locale, è stata affidata la gestione della Gipsoteca comunale dedicata allo scultore Gioachino Chiesa. L'arte e la bellezza senza chiedere permesso, hanno valicato i confini, con la stessa leggerezza delle rondini consapevoli che il cielo è di tutti. Questo slancio ha dato vita a un triangolo di condivisione artistica, che unisce territori e, come fili tesi tra le colline del Roero, divenuti patrimonio dell'Unesco, grazie anche all'impegno di Roberto Cerrato. A confermarlo, tra i relatori presenti, le voci di Biagio Conterno, assessore alla cultura di Bra, di Claudio Bogetti, sindaco di Cherasco, e di Adriana Dellavalle sindaco di Vittoria d'Alba, che uniscono i tre comuni dedicando mostre ai pittori del Novecento.

Il taglio del nastro, con accanto Daniela Genesio, nipote dell'artista, ha aperto le porte alle 26 opere esposte di Romano Reviglio, (1928 -2008) che continua a parlarci sospeso in una luce che sembra elevarsi senza fine. Del percorso d'arte e di vita del pittore ha disquisito in modo profondo ed eccellente la Dott.ssa Agata Comandè, presidente di Brarte. Con lo stile di sempre, si è avvicinata al pubblico ed ha espresso il suo orgoglio per essere stata convocata a dare il suo apporto sul percorso artistico e umano di un grande pittore del Novecento.

Ne riporto una breve parte: “Approfondendo la conoscenza attraverso le opere straordinarie di Romano Reviglio– afferma la Comandè - è stato tra i più grandi pittori del nostro Novecento perché ha rappresentato in qualche modo tutto il cambiamento che l'arte ha vissuto in quel periodo, soprattutto nella seconda metà del Novecento. Però è stato anche un pittore che pochi conoscevano, perché ha mantenuto una riservatezza tutta particolare. Pur avendo già negli anni cinquanta vinto moltissimi premi, era stato selezionato da artisti come Casorati, ha fatto una scelta di vita, dettata non certo dalla paura del confronto con gli altri artisti, semplicemente voleva vivere nella sua terra, nella sua città, senza percorrere quelle dinamiche di mercato che appesantiscono gli artisti. Addentrandomi nel suo percorso è emerso il suo carattere solitario, schivo, profondamente legato alla sua Cherasco: città che non volle mai lasciare, città che difese, restaurò e salvò. Reviglio non si limita a dipingere: graffia la realtà per farne meraviglia. Le sue opere scavano, inventano, trasfigurano. La sua pittura nasce come un gesto di getto, deciso e graffiato, senza ripensamenti. Tuttavia, piano piano, ha valicato i confini del territorio, pur essendo a Cherasco, e mantenendo una vita riservata, ha continuato ad avere rapporti con i migliori nomi del mondo dell'arte, ha amato tantissimo Spazzapan, ha amato Casorati, di cui ha ripreso le tonalità dei colori, ha amato tantissimo Morandi . Mantenendo, quindi, sempre attiva la curiosità di conoscere cosa accadeva nel mondo dell'arte”.

Insomma, l'approfondimento di Agata Comandè ha dato una chiave di lettura determinante per avvicinarsi poi all'apertura della Cappella di San Rocco, dove sono esposte le opere, per entrare nell'anima dell'artista. La mostra prosegue fino al 13 settembre. Orari di apertura: sabato 5 settembre, domenica 6, sabato 12, e domenica 13 settembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: info@anforianus.it – www.anforianus.org.

Fiorella Avalle Nemolis