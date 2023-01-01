Alba, torna Mostra dei Presepi in San Giuseppe: la Natività in decine di interpretazioni creative

CUNEO CRONACA - Lunedì 8 dicembre, alle 16, verrà inaugurata la XXV mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in Via Vernazza 6, che sarà aperta dall'8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Durante il periodo natalizio, gli spazi del Centro culturale San Giuseppe ospitano ormai da molti anni la tradizionale e variegata mostra presepistica. L’esposizione accoglie presepi realizzati da grandi e piccini, associazioni, borghi cittadini, scuole ed enti privati con i materiali più svariati, per incantare i numerosi visitatori con la scena della Natività in infinite varianti.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti ed è gratuito (fino a esaurimento disponibilità degli spazi). Per aderire è necessario compilare e inviare entro il 28 novembre il coupon scaricabile a questo link, che contiene tutte le informazioni per partecipare.