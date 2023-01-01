Alba, torna "Il territorio in tavola": giovani chef delle scuole alberghiere in gara

CUNEO CRONACA - La città di Alba, Unesco Creative City of Gastronomy, con l'assessorato al Turismo, ha patrocinato il concorso didattico “Il territorio in tavola”.

Finalizzato alla preparazione di piatti inediti con ingredienti principali la Pera Madernassa, la Robiola d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d’Asti, il concorso vede la partecipazione delle scuole alberghiere professionali: Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane S.c.a r.l - Agliano Terme; Istituto De Filippi – Varese; Enaip Piemonte - CSF Settimo Torinese; Formont Valsusa – Oulx; Istituto Santachiara ODPF - Sede Operativa Tortona; C.i.o.f.s. F.p. Liguria - Sede operativa La Spezia; Enaip Piemonte - CSF Alessandria; Formedil – Imperia.

L’organizzazione della sua nona edizione è a cura della "Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa" di Guarene, in collaborazione con "Alba Accademia Alberghiera" che ospiterà le squadre dei partecipanti per due giorni e metterà a loro disposizione la cucina Master Chef e postazioni individuali per la preparazione di piatti dolci e salati.

Presso la sede di APRO Formazione, in strada Castelgherlone 2/a ad Alba, lunedì 23 febbraio alle 14 si terrà la presentazione ufficiale delle squadre, la relazione sullo svolgimento del concorso a cura del Presidente di Giuria e verrà scattata la foto ufficiale dei partecipanti. Martedì 24 febbraio, alle ore 14:30, avrà luogo la cerimonia di premiazione.

La giuria è composta da Luciano Tona (Direttore Accademia Bocuse d’or Italia in qualità di presidente di giuria), Fabrizio Ventura (Confraternita del bollito, della Fassona e della pera Madernassa), Tiziana Ciofani (Chef di Alba Accademia Alberghiera), Sarah Scaparoni (giornalista), Domenico Pavan (presidente Federazione Italiana Cuochi di Cuneo), Giancarlo Rulfo (pasticcere).

Hanno contribuito inoltre alla realizzazione del concorso: Regione Piemonte, Comune di Guarene, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Fondazione Natale Ferrario, Consorzio tutela nocciola Piemonte IGP, Consorzio Asti DOCG, Caseificio Longo.