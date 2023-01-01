Alba-Torino e Bra-Cavallermaggiore: "Disservizi ferroviari ormai intollerabili"

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "In Commissione Trasporti del Consiglio regionale del Piemonte abbiamo audito Trenitalia e RFI per fare il punto sulla situazione del servizio ferroviario. Le domande, da maggioranza e minoranza, sono state molte. Segno evidente che oggi nessuno è davvero soddisfatto del servizio.

Il trasporto ferroviario in Piemonte non sta attraversando una fase semplice. I lavori legati ai fondi del PNRR stanno sicuramente incidendo sul servizio e ci auguriamo che si concludano il prima possibile, portando a un reale miglioramento del sistema. Questo però non può giustificare un servizio che oggi è meno che accettabile. Se i lavori stanno rendendo la vita difficile alle persone che si spostano in treno per lavoro, studio o altre necessità, significa che la programmazione degli interventi non è stata accompagnata da misure adeguate per limitare i disagi.

Parafrasando il noto motto: quello che conta non è (solo) la meta, ma anche il viaggio verso un sistema di trasporto pubblico efficace e dignitoso.

Oggi, per esempio, i mezzi sostitutivi su gomma risultano spesso insufficienti, o presentano forti criticità in termini di sicurezza. Come la fermata “Madonna del Pilone” sulla linea Bra–Cavallermaggiore: si trova a ridosso della strada e rappresenta un rischio per chi attende il mezzo. Alla mia segnalazione Trenitalia ha risposto che la questione è in mano all’Agenzia della Mobilità e che si sta lavorando per individuare una fermata più sicura e vicina al paese. Una volta individuato il punto, il servizio potrà essere modificato.

Allo stesso modo sono carenti le comunicazioni ai viaggiatori su cancellazioni e ritardi. Questa criticità riguarda soprattutto le stazioni più piccole, ma alla mia domanda su cosa sia previsto per rendere le informazioni più puntuali non ho ricevuto risposta.

Inoltre una linea dove stanno diventando intollerabili le cancellazioni di treni, spesso dovute a guasti ai passaggi a livello, è la Alba–Torino. La risposta ad una mia domanda su quali siano le criticità tecniche rilevate e le azioni per porvi rimedio è stata molto generica: il problema sarebbe noto e l’impegno dichiarato è quello di raccogliere le segnalazioni per rendere il servizio più efficiente, ma non sono state date indicazioni sulle soluzioni previste. Questa tratta rischia poi di essere fortemente penalizzata dall’apertura della tratta autostradale Asti-Cuneo. I tempi di percorrenza con l’auto sono oggi decisamente più ridotti di quelli in treno e c’è il reale rischio che gli utenti, stanchi dei disservizi, decidano di abbandonare il trasporto ferroviario. Un tema che non sembra preoccupare la giunta dal momento che non risultano da parte della Regione richieste di una velocizzazione del servizio. È un tema che porteremo avanti anche noi, insieme al consigliere Calderoni che ha sollevato la questione durante la commissione.

Si è parlato anche dei rimborsi per ritardi e cancellazioni. Per gli abbonamenti mensili e annuali il sistema è particolarmente complesso: il calcolo avviene ex post sulla base di incroci di dati che tengono conto della media dei ritardi nell’arco dell’anno. A RFI sono stati chiesti aggiornamenti sugli interventi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche per le stazioni di Cuneo e Savigliano. Per la prima il termine lavori è previsto per la fine del 2026 (i lavori previsti sono pubblici QUI), per la seconda si ipotizza che andranno a concludersi entro il 2028, ma al momento non risultano ancora stanziati i relativi finanziamenti.

Le risposte ricevute sono state nel complesso deludenti: troppo vaghe da parte di Trenitalia, un po’ più puntuali da parte di RFI. È questo il rispetto che si dimostra alle persone che ogni giorno subiscono ritardi e cancellazioni? Quando mancano risposte chiare e trasparenti, restano solo dubbi sul futuro del servizio.

Per il trasporto pubblico, come per tutte le politiche regionali, non basta progettare il cambiamento: bisogna anche pianificare come accompagnarlo. Dobbiamo evitare a tutti i costi che le persone pendolari, esasperate dalla situazione, tornino a spostarsi in auto. Per questo saremo impegnate come AVS nel gruppo di lavoro sui trasporti che partirà a breve in seno al Consiglio regionale e che speriamo possa essere un punto di partenza per un vero cambiamento della mobilità sul nostro territorio".