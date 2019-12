Alba, Tartufo dell'anno a Liliana Segre: "Il suo profumo mi ricorda l'infanzia con mia nonna"

"Tartufo dell’anno" 2019 a Liliana Segre nel teatro Sociale G. Busca di Alba, in provincia di Cuneo. "È molto bello essere qui. Il profumo del tartufo mi ricorda l’infanzia con mia nonna. Oggi il calore delle persone azzera critiche e minacce".

La senatrice è arrivata in città in tarda mattinata. In piazza Rossetti è stata accolta dal sindaco Carlo Bo. Poi, un dialogo riservato nell’ufficio del primo cittadino, prima del percorso a piedi verso il teatro Sociale e la calorosa accoglienza del pubblico e dei passanti.

A consegnare il prestigioso riconoscimento sono stati tre ragazzi della terza media delle scuole di Priocca e Govone. Il tartufo dell’anno, del peso di 170 grammi, è stato offerto da Gianfranco Curti di Tartufo Ponzio di Alba.



"Il nome della città di Alba mi ha sempre colpito – ha detto la senatrice Liliana Segre - I miei primi anni di vita, quando avevo una famiglia ed una casa, hanno avuto come sottofondo musicale il chiacchiericcio piemontese della mia nonna torinese Olga con Susanna, una giovane cameriera di Mondovì. Erano come due sorelle che chiacchieravano sempre in dialetto. Mia nonna è stata deportata con mio nonno e Susanna continuò a vivere per quaranta due anni in casa nostra. La storia di Alba ed il legame di questa terra con mia nonna è stato il motivo per cui ho colto al volo questo invito. Oggi è bello essere qui, in questo incontro caldo ed affettuoso con il profumo di questo tartufo che mi ricorda l’infanzia. Oggi, non mi curo delle critiche e delle minacce: voglio sentire tutte le voci che sono tantissime delle persone che incontro e di quelle che mi scrivono. Questo è un mare di belle cose che azzera completamente critiche e minacce".



Dichiarano congiuntamente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Alba Carlo Bo ed il presidente dell’Ente Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba Liliana Allena: "I tanti sindaci e soprattutto i moltissimi giovani presenti al teatro sociale di Alba sono la testimonianza del carattere di questo territorio, baluardo di democrazia durante la seconda guerra mondiale. Quello della consegna del Tartufo dell’anno alla senatrice Liliana Segre è un momento fra i più belli della storia della Fiera del Tartufo, non solo perché fra i molti impegni di questo periodo la senatrice ha scelto di venire ad Alba per ricordare i 70 anni della medaglia al valor militare alla città, ma soprattutto perché il suo esempio ricorda che oggi non bisogna tentennare nel dichiararsi antifascisti e nel testimoniare nel quotidiano che l’odio e l’indifferenza si devono combattere tutti i giorni, anche attraverso l’amore e il rispetto del proprio territorio. Come ci ha detto Liliana Segre “senza storia come fa ad esserci la memoria?”. Bisogna sapere quando e perché sono accadute le cose del passato per disegnare un futuro più giusto e ostinatamente proseguire nella battaglia contro l’odio".

Nel pomeriggio la senatrice ha fatto visita anche a Mondovì, Medaglia di Bronzo al valore militare nella guerra di Liberazione. Il sindaco Paolo Adriano e il presidente dell’Anpi Mondovì Stefano Casarino hanno avuto l’onore di testimoniarle l’affetto e la vicinanza della città, ringraziandola per il suo instancabile impegno a tutela dei valori costitutivi della Repubblica Italiana.

(Foto Giorgio Perottino - Getty Images)