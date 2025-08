Alba Sotterranea: un viaggio nel tempo sotto i nostri piedi, le visite di agosto

CUNEO CRONACA - Tra le vie del centro storico della città di Alba esiste un tesoro segreto: la città sotterranea, tutta da visitare anche nel mese di agosto, quando le visite non si fermano, anzi si moltiplicano. Tanti sono gli appuntamenti per scoprire le radici sotterranee della città. Dai tempi di Pompeia (così si chiamò la città nei secoli dell'epoca romana) quello che oggi è il centro storico che ha visto il susseguirsi di tante generazioni.

La città medievale crebbe sui resti di quella romana, quella moderna ne prese il posto senza cancellarla del tutto, e così via, fino alla città attuale, che senza saperlo è plasmata nella sua forma dai lineamenti urbani di Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di stroria molto è rimasto nel ventre del sottosuolo cittadino, pocchissimi metri al di sotto delle vie e dei marciapiedi, frammenti di città scomparse e antenate dell'Alba di Oggi che vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo F. Eusebio, del Percorso Archeologico Monumentale cittadino e dei suoi numerosi percorsi sotterranei.

A questo proposito sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10 (festa patronale di San Lorenzo), venerdì 15 (Ferragosto), sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24, sabato 30, domenica 31 (con punto di ritrovo in piazza Risorgimento) e mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19 e mercoledì 20 agosto (periodo in cui sono previste visite infrasettimanali con punto di ritrovo all’interno della chiesa di San Giuseppe) verranno organizzati i tour in italiano (con traduzioni in inglese per allofoni). Mentre i tour in inglese si svolgeranno tutti i lunedì mattina di agosto (con ritrovo all’interno della chiesa di San Giuseppe).

Il biglietto di Alba Sotterranea include l’accesso alle 23 sale del Museo civico archeologico e di scienze naturali F. Eusebio, lo sconto a un euro per salire sul campanile di San Giuseppe, punto panoramico della città, l’archeomappa e un libro sul territorio in omaggio.

info@ambientecultura.it indicando: nominativo e cellulare del referente, numero di persone, lingua richiesta, data e fascia oraria desiderata, mentre per scegliere la data dell'evento desiderato e per le prenotazioni (obbligatorie) consultare il sito cliccando QUI. La visita è possibile in qualunque data se si è un gruppo o se si vuole una visita privata, con prenotazione in anticipo di almeno due giorni, scrivendo a

(Foto tratta dal sito www.ambientecultura.it