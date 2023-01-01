Alba si riconferma "Comune Fiorito" e riceve un premio speciale per Spazio A.P.E. ECO

CUNEO CRONACA - Il Comune di Alba raggiunge anche quest’anno il rinnovo del Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito, il prestigioso riconoscimento che attesta l’impegno costante nella cura del verde pubblico, nella promozione di progetti didattici e nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale.

L’importante attestazione è stata consegnata a Soverzene, in provincia di Belluno, in Veneto, durante la cerimonia di premiazione del Meeting Nazionale Comuni Fioriti 2025 organizzato da Asproflor in collaborazione con il Comune di Soverzene.

Alba conferma così il proprio ruolo di primo piano nella rete nazionale dei Comuni che valorizzano il verde e la bellezza dei territori. A ritirare il riconoscimento è stata la consigliera comunale Stefania Manassero accompagnata dal responsabile gestione e manutenzione del suolo del Comune l’architetto Flavio Porro, con Carmine Catalano e Giancarlo Grasso.

Inoltre, durante il Meeting, un riconoscimento speciale è stato assegnato al progetto albese “Spazio A.P.E. ECO - Spazio Attività e Progettazione Educativa per l’ECOlogia” a cura di un gruppo di persone con disabilità nella fascia di età 20-40 anni, impegnate martedì e venerdì tra marzo e dicembre 2025, in attività di pulizia dei giardini e decoro urbano in alcune zone della Città di Alba, in un’ottica di cittadinanza attiva. Il tutto grazie all’iniziativa laboratoriale del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero. Il progetto “Spazio A.P.E. ECO ha ricevuto il riconoscimento assegnato nell’ambito degli orti urbani e didattici, a conferma della capacità della città di coniugare sostenibilità, inclusione e innovazione.

Alla cerimonia presente anche la garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino che ha consegnato la fascia di “Donna Comune del Sorriso” in memoria della figlia scomparsa Fiorenza Gabiati, a Fabiola Martin di Pomaretto, insieme a Benni Ferro, amica di Fiorenza.

Alba è stata rappresentata anche nel concorso nazionale “Donna Comuni Fioriti” che celebra la bellezza, le tradizioni e la creatività delle donne italiane. A portare i colori della città è stata Tanya Gallesio. La giovane albese già protagonista anche a La Bela Trifolera, ha sfilato indossando prima il costume tradizionale e poi un abito fiorito.

Dichiarano il sindaco di Alba Alberto Gatto e la consigliera Stefania Manassero: «Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti che premiano l’impegno della città e dei suoi cittadini nella cura del verde e nella valorizzazione dell’ambiente urbano. La partecipazione di Alba al Meeting e al concorso conferma la nostra identità di città fiorita e attenta al benessere della comunità. Il Meeting dei Comuni Fioriti 2025 ha rappresentato per Alba un’occasione di conferma e visibilità, ribadendo il ruolo della città come punto di riferimento nazionale nelle politiche di sostenibilità, inclusione e bellezza del territorio».