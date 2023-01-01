Alba si prende cura del cuore: oltre 80 screening cardiovascolari gratuiti con le "Oasi della Salute"

CUNEO CRONACA - La prevenzione cardiovascolare è scesa in piazza in tutto il Piemonte con le "Oasi della Salute", una giornata di screening gratuiti, informazione, attività sportive e momenti dedicati ai corretti stili di vita. Dopo l’edizione pilota dello scorso anno, il progetto è cresciuto e ha coinvolto contemporaneamente 15 spazi piemontesi di 14 città differenti, con il supporto istituzionale della Regione Piemonte e la collaborazione delle Aziende Sanitarie e delle Amministrazioni Comunali. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di portare la prevenzione vicino ai cittadini, rendendo più accessibili controlli, consulenze e informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare.

Ad Alba l’iniziativa si è svolta nel Cortile della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II. Per tutta la domenica, i cittadini hanno potuto accedere gratuitamente e senza prenotazione, a check-up cardiovascolari e attività pratiche dedicate alla promozione della salute, con particolare attenzione all’alimentazione e al movimento. Medici, infermieri e professionisti dell’ASL CN2 sono stati a disposizione per una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, in un contesto di prossimità pensato per avvicinare i servizi sanitari alla cittadinanza.

Grazie ad un collegamento in diretta tra tutte le 15 sedi dell’evento, l’edizione 2026 è iniziata con il saluto dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e del Responsabile Scientifico dell’iniziativa Federico Nardi, come augurio di buon lavoro a tutti i professionisti intervenuti e come benvenuto ai partecipanti alle attività di screening cardiovascolare.

Nella sede di Alba erano presenti ad accogliere i cittadini – e a dare il buon esempio sottoponendosi in prima persona alle attività di screening – il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, il Sindaco della Città di Alba, Alberto Gatto, il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, Luciano Bertolusso e il Direttore Amministrativo dell’ASL CN2, Claudio Monti.

Una giornata che si è rivelata un successo di gradimento e di affluenza, consentendo di sensibilizzare la cittadinanza e di offrire uno screening completo e gratuito ad oltre 80 persone.