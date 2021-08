ALBA/ Scesi a 15 i positivi: intanto l'Asl Cn2 supera le 200mila vaccinazioni

CUNEO CRONACA - Ad Alba, in provincia di Cuneo, i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 15 di cui 0 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1359. I dati di oggi (venerdì 13 agosto) si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

"Anche questa settimana l’ospedale Ferrero di Verduno non ha registrato nessun ricovero Covid, un segnale incoraggiante, così come vedere che il numero dei contagi in città resta molto contenuto - dice il sindaco, Carlo Bo -. Intanto la campagna vaccinale nel territorio di competenza dell’Asl Cn2 ha superato le 200mila somministrazioni, 113.172 prime dosi e 90.306 seconde inoculazioni".

La Certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 6 agosto serve, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

- sagre e fiere, convegni e congressi;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- concorsi pubblici.

La Certificazione deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.