ALBA/ Sabato 1° febbraio il concerto di presentazione del Concours Mondial de Bruxelles

Il Concours Mondial de Bruxelles, importante riferimento internazionale nel mondo vinicolo, presenta ad Alba la sua 27ª edizione, che quest’anno si terrà a Brno nella Repubblica Ceca dall’1 al 3 maggio.

Durante il Concours vengono presentati 9.000 vini da produttori di tutto il mondo, valutati da una giuria internazionale di esperti con un’unica parola d'ordine: distinguere i vini di eccellenza.

La presentazione avverrà attraverso un concerto in collaborazione con Alba Music Festival e il Comune di Alba.

Karin Meriot, coordinatrice degli eventi per Italia, illustrerà, anche attraverso un breve video introduttivo, le caratteristiche salienti del Concours e la scelta di Alba per la presentazione italiana.

Il concerto con proiezioni cinematografiche è dedicato al maestro Ennio Morricone, Premio Oscar, il più celebrato compositore italiano del nostro secolo. Il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino ci faranno rivivere alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

La musica è stata scelta come elemento simbolico internazionale, anche grazie alla presenza di Alba Music Festival, che da oltre 15 anni opera in un cammino virtuoso per lo sviluppo dell’arte in coordinamento con le istituzioni ed i principali interpreti dell’economia del territorio.

Siamo lieti di questa collaborazione – ci dice Giuseppe Nova, interprete della serata e Direttore artistico del Festival – con il Concorso Mondiale di Bruxelles per questa iniziativa di presentazione, grati per la sensibilità nel valorizzare l’espressione artistica e il contenuto culturale a beneficio dell’economia e della vita sociale del nostro territorio.

Al termine del concerto il Concours Mondial de Bruxelles offrirà un brindisi nel foyer del Teatro.

L’evento è realizzato dal Concours Mondial de Bruxelles e da Alba Music Festival in collaborazione con il Comune di Alba, con il sostegno di Bi.lab, Green Has Italia, Permeare, Tecno-bi, con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Sabato 1 febbraio 2020, ore 21 Alba, Teatro Sociale “Giorgio Busca”, Concerto di presentazione della 27ª edizione del Concours Mondial de Bruxelles

Omaggio a Ennio Morricone

Musica e proiezioni cinematografiche

Giuseppe Nova flauto

Luigi Giachino pianoforte

Ingresso libero

Informazioni e prenotazioni

Tel. 0173.362408 - simona.dellavalle@smcm.it

info@albamusicfestival.com - www.albamusicfestival.com

Per gli invitati del Concours Mondial de Bruxelles ingresso su accredito da confermare entro il 27 gennaio ai recapiti sopra indicati.

Programma

The Mission suite - Gabriel’s oboe

Nuovo Cinema Paradiso - Titoli

Baarìa

La leggenda del pianista sull’oceano - Playing love

Metti una sera a cena

C’era una volta il West

C’era una volta in America suite -

Canzone di Cokeye, Tema poverty/childhood poverty,

Tema friendship and love, Tema di Deborah

La sconosciuta

Il clan dei siciliani

La migliore offerta

Malèna

La corrispondenza - Due camere in hotel

Stanno tutti bene - Viaggio

Una pura formalità - Fotografie

Le proiezioni sono realizzate da Alba Film Festival

Giuseppe Nova

Il Washington Post ha definito «affascinante» la performance nella capitale statunitense, altre critiche parlano di «interpretazione illuminata [… e] una straordinaria linea musicale» (il Giornale), «l’arte musicale nella sua perfezione» (Nice Matin FR), «un dialogo condotto con genialità» (Nurtinger Zeitung DE), «semplicemente divino» (Concert Reviews UK), «raffinata musicalità» (The Sunday Times Malta), «un’eleganza senza paragone e la naturalezza dell’esecuzione è quella che solo i grandi hanno» (Messaggero Veneto).

Dopo Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale e festival. Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala, nel 2011 gli è stato attribuito a Praga lo European Award e nel 2018 gli è stato conferito il BMIMF Best Artist al Korean Busan Maru Festival.

Luigi Giachino

Diplomato in pianoforte e composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino con M. Gachet e G. Bosco, ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione CEE in composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. E' autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti fra i quali Raidue, TorinoSpettacoli, Ministero dell'Ambiente - Commissione Europea DG XI - Lipu, Città di Torino, Giugiarodesign, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino, International Help, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi. Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l'Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova, in cui è referente di dipartimento e consigliere accademico.

Informazioni

Alba Music Festival

Associazione Incontri Musicali Internazionali

Tel. 0173.362408

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com

(Foto Murialdo)