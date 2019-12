ALBA/ Risate assicurate giovedì 9 gennaio con "Le signorine" in scena al teatro “G. Busca”

Una coppia di attrici di prim’ordine sarà protagonista assoluta Giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21 al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba: Isa Danieli e Giuliana De Sio.

Il testo di Gianni Clementi è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano. Due sorelle zitelle conviventi si detestano ma non possono fare a meno l’una dell’altra: una vorrebbe godersi le ricchezze accumulate in una vita di lavoro, l’altra, avara fin all’inverosimile, non vorrebbe neanche accendere il televisore per evitare di consumare elettricità…..

LE SIGNORINE

di Gianni Clementi

con Isa Danieli e Giuliana De Sio

voce del mago Sergio Rubini

scene Carmelo Giammello

costumi Chiara Aversano

luci Luigi Biondi

regia Pierpaolo Sepe

produzione Nuovo Teatro di Marco Balsamo

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano.

Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e dell’accumulo il fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il cospicuo conto bancario, cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Anche l’uso del televisore, con conseguente consumo di energia elettrica, può generare un diverbio.

Costrette a una faticosa convivenza, le due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono neanche contare su una vita privata a distrarle da quella familiare. Le poche notizie che gli giungono dal mondo provengono dai pettegolezzi dei parenti o dai reality in televisione. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi.

Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni …

Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate.

