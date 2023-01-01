Si può vedere fino al 19 aprile la mostra sulla Pietà di Michelangelo a Palazzo Banca d'Alba

CUNEO CRONACA - Lo spazio espositivo di Palazzo Banca d’Alba si conferma luogo di approfondimento culturale, dialogo e inclusione grazie al grande successo della mostra “La Pietà di Michelangelo. Il Calco. Dalla Basilica Vaticana ad Alba”, prorogata fino al 19 aprile.

La decisione di estendere l’apertura dell’esposizione è stata presa da Fondazione Banca d’Alba, in accordo e con il sostegno della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, che ha condiviso la volontà di proseguire un progetto capace di unire arte, didattica e partecipazione sociale, andando ben oltre la tradizionale esperienza di visita.

Il percorso espositivo, incentrato sul calco della celeberrima Pietà di Michelangelo Buonarroti, accompagna il visitatore in un viaggio che dalla Basilica Vaticana arriva nel cuore di Alba, offrendo uno sguardo approfondito sull’opera e sul suo valore storico, artistico e simbolico. Un racconto che intreccia storia dell’arte, conservazione, accessibilità e attualità, restituendo alla scultura una dimensione viva e contemporanea.

La proroga nasce dall’ampio apprezzamento manifestato dal pubblico, dal mondo della scuola e dalle istituzioni del territorio, che hanno riconosciuto nella mostra un’importante occasione di conoscenza, approfondimento e partecipazione culturale. Un riscontro accolto con gratitudine, che rende possibile offrire ulteriori opportunità di visita e di esperienza.

Nel segno di un impegno concreto verso la diffusione e l’accessibilità della cultura, Fondazione Banca d’Alba rafforza le iniziative dedicate al pubblico. Tutte le domeniche di marzo alle ore 15 è prevista una visita guidata gratuita, aperta alla cittadinanza su prenotazione, per approfondire la conoscenza di uno dei capolavori più alti della storia dell’arte e della sua straordinaria vicenda. Accanto alle visite domenicali, sarà inoltre proposta una visita guidata dedicata alle famiglie, pensata per favorire un’esperienza condivisa e accessibile anche ai più piccoli, nel segno della partecipazione e dell’inclusione.

Proseguono e si ampliano le attività educative gratuite rivolte alle scuole, che rappresentano uno degli assi portanti del progetto espositivo. Oltre ai percorsi già attivi per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, la proroga permette di introdurre nuove proposte educative dedicate alle scuole dell’infanzia, con modalità e linguaggi adeguati ai più piccoli. Un’estensione significativa, che favorisce un primo incontro con l’arte e il patrimonio culturale basato su emozione, ascolto e scoperta.

Accanto ai percorsi didattici tradizionali, uno degli elementi più distintivi del progetto è rappresentato dalla visita multisensoriale al buio, un’esperienza intensa e coinvolgente che invita i partecipanti a entrare in relazione con l’opera attraverso tatto, suoni e percezioni, superando la centralità della vista. Un modo diverso di “guardare” l’arte, capace di stimolare empatia, consapevolezza e una comprensione più profonda del valore dell’accessibilità culturale. In questa stessa direzione si collocano anche le visite dedicate ai gruppi delle associazioni per l’inclusione sociale del territorio, che hanno trovato nello spazio espositivo un luogo accogliente, aperto e attento alle diverse esigenze. Le esperienze realizzate hanno dimostrato come l’arte possa diventare un ponte, uno strumento di inclusione e partecipazione, capace di creare occasioni di incontro e condivisione.

Tino Cornaglia, presidente di Fondazione Banca d’Alba, dichiara: «Siamo orgogliosi e onorati di poter prorogare questa straordinaria esposizione, accogliendo l’interesse e la partecipazione che il pubblico e il mondo della scuola hanno dimostrato fin dall’apertura. La decisione di estendere la mostra nasce da una volontà condivisa con la Fabbrica di San Pietro in Vaticano e ci permette di rafforzare ulteriormente l’attenzione verso la cittadinanza, le famiglie e i più piccoli, rendendo l’arte un’esperienza realmente accessibile e partecipata».

Accanto alle iniziative già in programma, la Fondazione sta lavorando alla definizione di nuove attività rivolte alla cittadinanza, pensate per ampliare ulteriormente le occasioni di incontro e partecipazione attorno ai temi della mostra.

