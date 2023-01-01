Alba prepara "Spazzamondo" con un viaggio nel MagiRegno degli Zampa

CUNEO CRONACA - Anche ad Alba arriva “Aspettando Spazzamondo”. L’iniziativa per famiglie con bambini fino agli 8 anni sarà venerdì 8 maggio alle 17.30 nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in Piazza Medford.

Protagonisti saranno i fratellini Lampadino e Caramella che accompagneranno il pubblico alla scoperta del MagiRegno degli Zampa. Un viaggio in un mondo fantastico dove i bambini potranno avvicinarsi ai temi del rispetto per l’ambiente e del corretto smaltimento dei rifiuti, attraverso il gioco e il racconto.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi si richiede la prenotazione QUI. L’evento fa parte degli eventi collaterali a Spazzamondo, la più grande campagna di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che quest'anno si terrà sabato 23 maggio in 170 Comuni. Iscrizioni per cittadini, associazioni, scuole e imprese entro giovedì 21 maggio QUI.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Comune di Alba, Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.