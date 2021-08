ALBA/ Premio alla radio nata nel lockdown e alla canzone contro l'abbandono degli animali

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Di nuovo sul podio l'artista Luigi d'Alba, per il premio Dieghito Time, al Radio Alba Festival. Troppo poco solo un premio per il poliedrico Luigi d'Alba, infatti, se ne è aggiudicato un primo per la sua Radio ColorS; un secondo, poi, per la sua canzone "Leon" contro l'abbandono degli animali.

E' un personaggio multicolore, proprio come la sua giacca, come la sua video Radio Colors in diretta sui social, e come i suoi interventi al Dieghito Time di Radio Alba, di cui è frequente e applaudito ospite. E' il colore e il calore umano a fare di lui un artista completo; coglie il meglio della vita e lo elargisce a piene mani, portando con il canto allegria sul palco e con la radio un sorriso nelle case.

Luigi, due parole sulla tua Radio Colors.

"Durante la pandemia mi sono chiesto come tenere compagnia, soprattutto alle persone in difficoltà per solitudine e per sofferenza. Insomma con un'iniziativa di carattere personale, attraverso la mia video Radio Colors in diretta sui social, mi propongo come artista impegnato nel volontariato della cultura ricreativa".

Come intrattieni gli ascoltatori?

"Da quel fatidico 3 marzo 2020, dalle 18,30 alle 19,15, ogni giorno, attraverso i social, trasmetto le news e le canzoni, uno show di sollievo".

Perchè la S finale maiuscola di ColorS?

"Perché la lettera ha molti significati: strisce colorate, sorrisi, simpatia, sollievo...".

Qualche dato ufficiale della trasmissione?

“Sono andate in onda circa 500 trasmissioni, per oltre 10 mila ore in diretta, con 50mila visualizzazioni, in contatto diretto anche con 132 paesi del mondo. L'iniziativa nata con la semplice volontà di accompagnare durante la pandemia ha avuto una sorprendente risonanza. Dopo lo stop per le ferie, la trasmissione riprenderà in autunno".

Malgrado la sua notorietà Luigi d'Alba, al di fuori della sua intensa attività artistica, conduce una vita semplice, lontano dai riflettori, in compagnia di Kart il canarino, Ugo la tartaruga che gioca con le gatte Nera e Lolly, e poi la cerbiatta Bambi con la sua mamma, che come tutti gli altri amici animali gli fanno visita, perché per loro c'è sempre un bocconcino prelibato.

