Alba ospita "Match it now": giornata nazionale per la donazione del midollo osseo

CUNEO CRONACA - Sabato 13 settembre, dalle 10 alle 20, piazza Michele Ferrero ad Alba sarà teatro della nuova edizione di “Match it now”, l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

La giornata rappresenta l’occasione più importante per iscriversi al Registro dei Donatori e compiere un gesto di grande solidarietà: offrire la possibilità di vita a chi lotta contro la leucemia. Per diventare donatori è sufficiente un semplice test di compatibilità – tramite un campione di saliva o un piccolo prelievo di sangue – che richiede solo pochi minuti. Un gesto simile alla donazione del sangue, ma mirato, poiché possibile soltanto tra persone geneticamente compatibili.

L’edizione 2025 avrà come titolo la campagna nazionale “#CORRIADMO”, con l’obiettivo di coinvolgere giovani tra i 18 e i 35 anni e raggiungere il traguardo di mille nuovi iscritti e tipizzati.

La giornata sarà arricchita dalla presenza dei Clown dell’Associazione VIP di Alba-Bra “L’arcobaleno”, che animeranno la piazza accompagnando i visitatori tra gli stand informativi, dove sarà anche possibile iscriversi subito al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. Ci sarà inoltre l’occasione di ascoltare testimonianze dirette di chi è stato salvato da un trapianto e di chi ha donato, salvando una vita.

Un momento speciale è previsto alle ore 11, con il ringraziamento pubblico ai donatori ADMO che hanno raggiunto i 55 anni e, per limiti d’età, non potranno più continuare a donare. A loro sarà chiesto un ultimo gesto simbolico: trovare un “sostituto”, ovvero incoraggiare una nuova iscrizione che porti avanti la catena di solidarietà.

L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Alba e dall’ASL CN2, da sempre al fianco di ADMO in questa missione fondamentale: trovare donatori compatibili per i malati di leucemia in attesa di trapianto.

Chi desidera partecipare potrà recarsi in piazza il 13 settembre per ricevere informazioni, curiosare tra le attività o iscriversi come donatore. Per velocizzare la procedura è consigliata la preiscrizione online sul sito www.donatoriadmo.org, selezionando come punto di riferimento l’evento di Alba.