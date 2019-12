Alba, oltre mille borracce ad altrettanti dipendenti Egea per eliminare la plastica

Egea di Alba (Cuneo), da sempre attenta alla tutela ambientale e tra i protagonisti della sostenibilità sul territorio attraverso i propri progetti industriali così come attraverso i piccoli gesti di ogni giorno, ha scelto di augurare buone feste con un pensiero green.

Tutti gli oltre mille collaboratori della multiutility hanno trovato sotto l’albero borracce in alluminio, realizzate in Italia da un’azienda altamente specializzata e leader nel settore. La simpatica strenna è stata consegnata nel corso del tradizionale appuntamento natalizio presso la sede centrale dell’azienda, in corso Nino Bixio, ad Alba, per lo scambio degli auguri, con brindisi a base di panettone e vin brulè.

All’evento hanno partecipato i numerosi collaboratori del Gruppo, con rappresentanze provenienti anche da Sicilia, Umbria, Marche e Liguria, molti sindaci e altrettante espressioni del mondo economico, finanziario e industriale del nostro territorio che compongono la compagine societaria di Egea.

L’iniziativa è stata avviata di pari passo con l’installazione, presso le principali sedi di Egea, di erogatori che consentiranno di usufruire dell’acqua dell’acquedotto, buona e controllata, distribuita dalla società del Gruppo Tecnoedil.

L’iniziativa pensata da Egea rappresenta un piccolo ma significativo e concreto gesto per ridurre, a partire dal quotidiano, il consumo di plastica e per incentivare la tutela ambientale di cui l’azienda è parte attiva sul proprio territorio di riferimento.