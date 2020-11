ALBA/ Famiglie e persone sole in quarantena: un numero per risolvere i problemi quotidiani

CUNEO CRONACA - Il Comune di Alba, con il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero e in stretta collaborazione con l’Asl Cn2, attiva un nuovo Info Point telefonico per l’emergenza sanitaria. Il servizio è rivolto in particolare a persone e nuclei famigliari in isolamento domiciliare con l’obiettivo di creare una rete di sostegno temporanea per risolvere le problematiche legate alla quotidianità.

Il numero 348 2399373 sarà attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14-17 e sarà gestito dal personale del Consorzio socio-assistenziale. Nei giorni scorsi in città è stato anche attivato il servizio telefonico “Croce Rossa per te”: chiamando il numero 366 6895739, si potrà richiedere un servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi.

L’assessore alle Politiche sociali, Elisa Boschiazzo: "Per affrontare al meglio la situazione sanitaria in continua evoluzione, è stato istituito un Tavolo di emergenza con i Servizi sociali del Comune di Alba, il Consorzio socio-assistenziale e l’Asl Cn2. Abbiamo deciso di attivare questo numero telefonico in seguito a richieste specifiche arrivate da parte di diversi cittadini, ma il servizio potrà essere ampliato o modificato in base alle esigenze che emergeranno di volta in volta. Oggi è fondamentale creare una rete che coinvolga tutte le realtà in prima linea per il Covid-19 in modo da garantire risposte veloci e uniformi alla comunità. Per questo invito tutte le associazioni che vogliono dare un contributo a coordinarsi con il Tavolo".