ALBA/ Nell'anniversario del tragico '94 un corso per imparare a conoscere frane e alluvioni

In questo ultimo scorcio nebbioso di ottobre e nel mese di novembre, l'associazione Ambiente & Cultura di Alba (Cuneo) darà vita come sempre ad una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e naturalistico locale.

I corsi in partenza saranno i seguenti: corso di storia dell’arte del 600-700. Il Barocco nel Basso Piemonte, presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba, 4 lezioni serali dalle 20 alle 22, tutti i martedì dal 5 al 26 novembre.

Corso di archeologia preistorica tra Piemonte e Liguria. Dall’età del Bronzo all’età del Ferro (modulo B), 4 lezioni serali dalle 20 alle 22, tutti i mercoledì dal 6 al 27 novembre.

Corso su frane e alluvioni. Imparare a conoscerle e a conviverci, per il 25° anniversario dell’alluvione del 1994, 2 lezioni serali dalle 20 alle 22, giovedì 7 e venerdì 8 novembre, con l’escursione in programma per domenica 10 novembre.

Non si tratta di corsi riservati ad esperti e specialisti, intendono bensì rivolgersi a tutti coloro che fossero interessati a conoscere al meglio alcuni degli aspetti legati al nostro territorio.

In particolare, si rivolgono a soci, aspiranti volontari, simpatizzanti e appassionati delle materie proposte, possono essere altresì utili per docenti e professionisti dei beni culturali e ambientali.

L’iscrizione è sempre obbligatoria e da effettuarsi con largo anticipo; ogni singolo corso ha una data limite entro cui effettuare l’iscrizione.