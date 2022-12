CUNEO CRONACA - L’Istituto Civico Musicale “G. Mosca” propone per mercoledì 21 dicembre un piccolo concerto in occasione delle festività natalizie, in cui saranno protagonisti alcuni allievi della scuola, con un repertorio che spazia dai brani d’autore ai classici natalizi.

L’appuntamento è alle 20,45 all’auditorium Borelli di Boves, l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.