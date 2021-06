Alba, Matteo Sobrero è Campione italiano di ciclismo a cronometro: soddisfazione dell'Atl

CUNEO CRONACA - Dopo Marta Bassino, festeggiata in piazza ex Foro Boario a Cuneo in un pomeriggio ricco di emozioni e applausi, a coronamento di una stagione eccezionale culminata con la vittoria in Coppa del Mondo di slalom gigante, tocca ora alla giovane promessa del ciclismo Matteo Sobrero (di Alba, classe 1997) a confermare questa ipotesi.

A pochi giorni dalla sua partecipazione alla serata "Bici e Campioni" organizzata dall'Atl del Cuneese per presentare insieme alla Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio e all'Ass.Turistica Mondolé la grande estate del ciclismo nelle valli cuneesi, Sobrero centra il suo primo successo da professionista. E lo fa laureandosi Campione italiano di ciclismo a cronometro 2021, mettendo in riga i favoriti Filippo Ganna (campione uscente) ed Edoardo Affini.

"Siamo davvero felici che la partecipazione alla nostra serata abbia fatto da preludio a un successo così importante - afferma Mauro Bernardi, presidente dell'Atl - e auguriamo al giovanissimo Matteo Sobrero che questo sia solo il primo di tanti titoli prestigiosi". "E chissà che, diciamolo sotto voce, questa ondata positiva possa aiutare anche la campionessa europea di ciclismo su pista Elisa Balsamo, neo testimonial dell'Atl insieme a Marta Bassino, a fare bene ai prossimi Giochi Olimpici di Tokio. Noi incrociamo le dita".