Alba, letture e caccia al tesoro nella natura per i bambini da 0 a 6 anni

CUNEO CRONACA - La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba propone un appuntamento speciale: una caccia al tesoro per famiglie con bambini da 0 a 6 anni in Località Scaparoni. Il ritrovo è mercoledì 8 luglio alle 18.00 davanti al Circolo Acli della frazione.

I partecipanti verranno accolti con una lettura ad alta voce e poi riuniti in squadre per partecipare a un gioco collettivo pensato per grandi e piccini: un’avventura fra alberi, fili d’erba, sassi e qualche sorpresa. Il risultato finale sarà un’opera d’arte naturale da creare tutti insieme.

La caccia al tesoro, nell’ambito della rassegna "L’albero racconta...", nasce da un percorso di coprogettazione che la Biblioteca civica ha avviato nel mese di marzo. Questa attività ha coinvolto dieci famiglie con bambini nella fascia di età 0/6 anni, con l’obiettivo di raccogliere idee ed esigenze e di trasformarle in eventi, da realizzarsi lungo l’anno. Si ringraziano le famiglie coinvolte nel progetto per l’entusiasmo, la disponibilità e i preziosi contributi messi a disposizione.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it.