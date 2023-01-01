Tra il profumo di tartufo e le prime luci di Natale: ad Alba tornano le Notti della Natività

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno l’Assessorato a Cultura e Turismo, in collaborazione con il Borgo di San Lorenzo, presentano “Le Notti della Natività”, un ricco programma di eventi per tutti in un’atmosfera resa magica dalle luci natalizie e dagli alberi riccamente addobbati.

Dal 6 dicembre, Alba si trasforma in un palcoscenico incantato: il centro storico si anima con spettacoli, luci, fiabe, musica e la magia di Casa Claus, il quartier generale di Babbo Natale in piazza Risorgimento. Un vero e proprio passaggio del testimone tra il gusto e la tradizione del tartufo e l’atmosfera calda e festosa del Natale. Un invito a vivere Alba anche dopo la Fiera, tra esperienze gastronomiche, shopping natalizio e momenti di meraviglia per tutta la famiglia. Oltre alle Notti della Natività, in calendario anche gli eventi organizzati dai Servizi culturali del Comune di Alba e da tanti enti e associazioni che si sono adoperati per festeggiare il Natale insieme alla comunità.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora a Cultura e Turismo Caterina Pasini: “Con grande soddisfazione presentiamo il ricco calendario di eventi natalizi che animerà la nostra città nelle prossime settimane. Il passaggio dalla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba all’atmosfera magica della città addobbata a festa rappresenta un momento speciale dell’anno. Nei primi giorni di dicembre vivremo un periodo particolarmente intenso, in cui la magia del Natale si sovrapporrà alle ultime giornate della Fiera, creando un clima unico che saprà coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Desideriamo ringraziare il Borgo di San Lorenzo, gli uffici comunali e tutte le realtà, associazioni e persone che, con passione e dedizione, hanno contribuito all’organizzazione degli eventi. Il loro impegno è fondamentale per dare vita a un programma così ricco e sentito. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa straordinaria atmosfera di festa”.

FINO A LUNEDI’ 26 GENNAIO

Piazza Pertinace

NOTTI DELLA NATIVITA’ - IL GIARDINO DI NATALE

La pista di pattinaggio nel quartiere di San Giovanni.

DA SABATO 6 DICEMBRE A MARTEDI’ 6 GENNAIO

Via Vittorio Emanuele II e piazza Michele Ferrero

NOTTI DELLA NATIVITA’ - ADMIRABILE SIGNUM & L’ALBERO DEGLI AUGURI

Nella Chiesa della Maddalena un’esposizione di statue artigianali dipinte a mano fa rivivere lo spirito del Presepe. In piazza Michele Ferrero il tradizionale pino, donato dalla famiglia Ferrero, dall’8 dicembre risplenderà di luci e colori.

DA SABATO 6 DICEMBRE A MARTEDI’ 6 GENNAIO

Piazza Risorgimento

NOTTI DELLA NATIVITA’ - LET IT SHINE!

Un desiderio tra le luci di piazza Duomo!

Proiezioni di luce con musiche natalizie, illuminano la Cattedrale di San Lorenzo, le torri medievali e il Comune.

SABATO 6 DICEMBRE, ore 16.30

Piazza Risorgimento

Cerimonia di accensione delle proiezioni di luce alla presenza delle autorità con lo spettacolo natalizio del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo.

SABATO 6, DOMENICA 7, LUNEDI’ 8, SABATO 13, DOMENICA 14, SABATO 20 E DOMENICA 21 DICEMBRE, dalle ore 15.00 alle 19.00

Piazza Risorgimento

NOTTI DELLA NATIVITA’ - CASA CLAUS

Babbo e Mamma Natale, con la renna Rudolph, aspettano grandi e piccini nel loro caldo salotto per raccogliere le letterine, tra un abbraccio e una foto ricordo, con tante attività creative, fiabe e la dolce merenda degli Elfi!

SABATO 6, DOMENICA 7, LUNEDI’ 8, ore 14.30

Cortile della Maddalena

NOTTI DELLA NATIVITA’ – NATALE IN FIERA

Babbo Natale, Mamma Natale, gli Elfi e il mitico Grinch in visita alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

DOMENICA 7 DICEMBRE & DOMENICA 21 DICEMBRE, ore 10.30

Centro studi Beppe Fenoglio

I COLORI DI GALLIZIO

Tour guidato alla scoperta dei luoghi e delle anime del poliedrico pittore di Alba, Pinot Gallizio. Al termine visita della mostra “Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria”, allestita al Museo civico Eusebio.

DOMENICA 7 DICEMBRE, ore 16.30

Partenza da piazza Michele Ferrero

NOTTI DELLA NATIVITA’ - LA GRANDE PARATA DI BABBO NATALE

Una travolgente sfilata musicale e piena di energia, attraversa le vie del centro. Un’occasione per vivere la magia del Natale con i personaggi più amati!

DOMENICA 7 DICEMBRE, ore 18.00

CHRISTMAS TRUFFLE

Piazza Risorgimento

Un vero e proprio passaggio del testimone tra il gusto e la tradizione del Tartufo Bianco d'Alba e l’atmosfera calda e festosa del Natale. Il presidente dell’Ente Fiera di Alba Axel Iberti consegna un Tartufo a Babbo Natale che ricambia con un panettone Galup. Si festeggia a Casa Claus con una degustazione gratuita di panettoni per tutti!

LUNEDI’ 8 DICEMBRE, ore 17.00

Piazza Michele Ferrero

NOTTI DELLA NATIVITA’ - ORO DI LUCE

Taglio del nastro e accensione dello scintillante pino di Natale, donato dalla famiglia Ferrero. Esibizione del coro delle voci bianche del civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e sfilata degli Angeli di Luce del Borgo San Lorenzo.

MARTEDÌ 9 DICEMBRE, ore 17.00

Centro Famiglie, via Senatore Como, 4/A

TOKKI POSSO?

Lettura e pillola informativa a cura delle psicologhe dello sportello “Per mano”.

Attraverso le avventure di Tokki, impariamo alcune modalità per conoscere lo stato emotivo dei bambini e per parlare insieme di educazione al consenso.

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE, ore 21.15

Sala Riolfo

VIVIDI LIBRI – Guida galattica per lettori di ogni genere

Serata di improvvisazione e reading a cura degli attori del Teatrino.

Un tuffo nei romanzi rosa per una serata all’insegna del romanticismo, ma anche delle risate!

VENERDI’ 12 DICEMBRE, ore 21.00

Chiesa di San Giovanni Battista

IN ATTESA DELLA LUCE

Concerto di Natale con la partecipazione del coro “Porta Paradisi” di Asti, dell’organista Danilo Gatto e del soprano Martina Scuto.

VENERDI’ 12 DICEMBRE, ore 21.00

Cinema Moretta

CONCERTO DI NATALE

Quarta edizione del progetto musicale Miller’s Christmas Wish.

VENERDI’ 12 DICEMBRE, ore 21.30

Cine4 Cityplex, via Giacosa, 3

LE MACABRE ROCK CLUB – LA FAMIGLIA DEL ROCK ITALIANO

Documentario del 2025, diretto da Luca Busso, che racconta la storia del locale braidese, luogo simbolo del rock in Italia negli anni Ottanta e Novanta.

SABATO 13 DICEMBRE, ore 10.30

Biblioteca civica

QUELLI CHE… IL LIBRO

Gruppo di lettura a cura di Paola Cencio.

Una mattina in compagnia dei libri: leggiamo e giochiamo insieme a partire da sei gialli coinvolgenti e raccontiamoci i nostri pensieri.

SABATO 13 DICEMBRE, dalle ore 15.30 alle 17.30

Biblioteca civica

CREATIVORIENTE - … E BUONE FESTE

Laboratorio di arte per adulti a cura di Lollipop.

Realizziamo insieme biglietti di auguri natalizi ispirandoci alla tecnica del suminagashi (inchiostro fluttuante).

DOMENICA 14 DICEMBRE, ore 16.00 e 17.00

Piazza Duomo

NOTTI DELLA NATIVITA’ - LA MAGICA DISCESA DEGLI ELFI

Performance acrobatica dei fedeli aiutanti di Babbo Natale.

MARTEDÌ 16 DICEMBRE, ore 10.30

Biblioteca civica

PRIME PAROLE, PRIME STORIE

Lettura a cura dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte.

Un’ora per ascoltare tante storie, a volte tenere, a volte avventurose, ma sempre diverse e coinvolgenti.

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE, ORE 21.00

Teatro Sociale

TUTTORIAL – GUIDA CONTROMANO ALLA CONTEMPORANEITA’

Spettacolo di e con gli Oblivion.

Dalle tendenze musicali del momento, alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità… tutto finisce nello spietato frullatore degli Oblivion!

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE, ore 17.00

Biblioteca civica

IL MAGICO VILLAGGIO DEGLI GNOMI

Lettura con laboratorio - compagnia Micromundi

Viviamo insieme l’atmosfera del Natale ascoltando una storia avventurosa e poi costruiamo il nostro gnomo personale con la sua casetta da mettere sotto l’albero.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE, ore 21.00

Teatro Sociale

CONCERTO DI NATALE

a cura del civico Istituto Musicale Lodovico Rocca.

L’Orchestra, i gruppi di musica moderna e jazz, il coro di voci bianche e quello giovanile si esibiranno in concerto.

SABATO 20 DICEMBRE, ore 17.00

Museo civico

MUSICA IN MUSEO - CONCERTO DI NATALE

“La Musica: sorriso dell’anima”, concerto con il Musical Trio (tenore, tromba e pianoforte). Al termine brindisi di auguri!

DOMENICA 21 DICEMBRE, ore 16.00

Cattedrale di San Lorenzo

CONCERTO DI NATALE IN CATTEDRALE

Tradizionale appuntamento sotto le volte stellate del Duomo.

DOMENICA 21 DICEMBRE, ore 16.30

Teatro Sociale

RUDOLPH - OPERAZIONE NATALE

Spettacolo per famiglie.

La renna Rudolph è in difficoltà, imprigionata in un centro commerciale! Chi potrà salvarla? Una favola moderna che unisce magia, ironia e avventura per aspettare insieme il Natale.

DOMENICA 21 DICEMBRE, ore 16.30

Piazza Risorgimento

NOTTI DELLA NATIVITA’ - HOANA CHRISTMAS SHOW

La magia delle colonne sonore Disney e delle più belle canzoni natalizie sul palco di piazza Duomo in un live show cantato e ballato per un indimenticabile gran finale delle Notti della Natività.

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE, pomeriggio

Piazza Risorgimento

Scultura di ghiaccio a tema natalizio realizzata da Mario Amegee, tre volte campione del mondo.

DOMENICA 28 DICEMBRE, ore 16.00

Museo civico

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA ERA GALLIZIO

Un percorso raccontato fra le sale del Museo che unisce le opere di Gallizio con la sua storia di chimico, erborista, appassionato di archeologia e tante altre sfumature.

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE, ore 15.30

Piazza Risorgimento

IL CAPODANNO DEI BIMBI

Laboratori e animazioni.

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE, ore 22.30

Piazza Risorgimento

IL CAPODDANNO IN PIAZZA

Spettacolo di balletto classico tratto da I Canti di Natale di Charles Dickens, concerto musicale con la band Sanremo Play, saluti dell’Amministrazione comunale e brindisi. Dalle 21.30 alle 23.30 nel Cortile della Maddalena salite in mongolfiera.

GIOVEDI’ 1 GENNAIO, ore 17.00

Chiesa di San Domenico

CONCERTO DI CAPODANNO

Alba Music Festival presenta la XIX edizione del Concerto di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio d’anno piemontese.

DOMENICA 4 GENNAIO, ore 16.00

Fondazione Ferrero

FINISSAGE DELLA MOSTRA ERA GALLIZIO

Il duo Relja Lukic, violoncello e Maria Semeraro, pianoforte chiude la mostra dedicata a Pinot Gallizio con il concerto “Il cielo visto dalla luna”. Musiche di Ezio Bosso, Arvo Pärt e Astor Piazzolla.

MARTEDI’ 6 GENNAIO, dalle ore 15.30 alle 17.30

Museo civico

IL MUSEO DEI PICCOLI - SPECIALE EPIFANIA

Un pomeriggio di giochi e attività creative sulle tracce di Pinot Gallizio nelle sale del Museo. Al termine merenda per tutti!

LE MOSTRE

FINO A MARTEDI’ 6 GENNAIO

Museo civico

ERA GALLIZIO. PINOT GALLIZIO E LA SCOPERTA DELLA PREISTORIA: REPERTI, OPERE, COLLEZIONISMO

Un focus espositivo inedito, dedicato all’interesse di Pinot Gallizio nei confronti dell’archeologia e della preistoria: testi d’epoca, fotografie e manoscritti raccontano la storia dei suoi ritrovamenti.

FINO A SABATO 10 GENNAIO

Biblioteca civica

RACCONTI DI LANGA A COLORI Personale di Luigi Carbone

Paesaggi, composizioni, opere pittoriche fatte di dolcezza di luci, armonie cromatiche e poesia.

FINO A DOMENICA 1 MARZO

Palazzo Banca d’Alba

LA PIETÀ DI MICHELANGELO. IL CALCO DALLA BASILICA VATICANA AD ALBA

Fondazione Banca d’Alba, con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano e della Diocesi di Alba, presenta al pubblico il prezioso Calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, eseguito da Francesco Mercatali nel 1942.

Gli eventi natalizi sono coordinati dal Comune di Alba in collaborazione con Borgo San Lorenzo, Ente Fiera di Alba, Aca - Alba Sotto le Torri Commercianti Centro Storico, Giostra delle Cento Torri, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Wand Events, Radio Alba, Marcello Press Comunication e con il supporto di Banca d'Alba, Egea Iren Group, Galup.

Per informazioni sulle Notti della Natività: alba.nottedinatale@gmail.com