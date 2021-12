ALBA/ In città i positivi sono 241 di cui 5 ricoverati, a Verduno 17 (2 in terapia intensiva)

CUNEO CRONACA - Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 241 di cui 5 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1696. I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 17 di cui 2 in terapia intensiva. I residenti albesi vaccinati sono 24.146 con almeno una dose, 22.088 con due dosi e 7.717 con tre dosi.

L’Amministrazione ricorda che fino al 15 gennaio 2022 è in vigore l’ordinanza che rende l’uso delle mascherine obbligatorio anche all’aperto nel centro abitato di Alba, ovvero tutta la città ad esclusione delle frazioni, nelle aree mercatali negli orari di apertura e in ogni altra area di affluenza, aggregazione e assembramento sul territorio cittadino come gallerie e centri commerciali, feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole.

Si ricorda che fino al 15 gennaio 2022 sono in vigore nuove disposizioni nazionali sulle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. QUI la tabella riepilogativa.