ALBA/ "Impariamo l'arte, ma non mettiamola da parte": al via un laboratorio per bambini

CUNEO CRONACA - L'associazione Ambiente & Cultura che organizza "Alba Sotterranea" propone un seminario di tre appuntamenti per i più piccoli, per avvicinarli all'arte.



"Impariamo l’arte…ma non mettiamola da parte" sono tre incontri a misura di bambino per scoprire le tecniche pittoriche, nella splendida cornice della chiesa barocca di San Giuseppe ad Alba, nei pomeriggi dal 29 al 31 agosto.



Attività per bambini dai 5 ai 13 anni. Conduce i laboratori Desirée Cordero, laureata all’Accademia delle Belle Arti di Torino e arteterapeuta in formazione.

PROGRAMMA

29 agosto 15:00 – 17:30 LA LINEA: DISEGNIAMO L’ARTE Matita e sanguigna.

La linea e il disegno applicati al percorso archeologico della Chiesa di San Giuseppe. Realizzazione di ombre e sfumato.

30 agosto 15:00 – 17:30 PUNTO PER PUNTO, COLORE PER COLORE Puntinismo.

Introduzione sull’influenza reciproca dei colori e il loro accostamento tramite la tecnica del puntinismo.

31 agosto 15:00 – 17:30 IL COLORE DELLA LUCE Acquerello.

Dipingere en plein air sperimentando alcune tecniche della pittura ad acquerello.

QUI tutte le info.