Alba illumina le torri e il pazzo comunale di verde per la Giornata nazionale sulla SLA

CUNEO CRONACA - Promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, si celebra in tutta Italia la XIX Giornata Nazionale sulla SLA, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e vede il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Anci, della Regione Piemonte e de I Borghi più belli d’Italia. La città di Alba ha aderito all’iniziativa illuminando di verde venerdì 18 settembre le sue torri ed il palazzo comunale.

Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali rappresenta uno degli elementi centrali della Giornata: attraverso l’adesione dei territori, la mobilitazione assume una dimensione nazionale e richiama l’attenzione sui bisogni delle oltre 6.000 persone che in Italia vivono con la sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie.